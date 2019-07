Fiorello stupisce tutti: vacanze al risparmio con la famiglia. Ecco come lo hanno trovato

Dimenticate Ibiza, Formentera o Mykonos. Lasciate perdere il lusso e i milioni. Quando si parla di Fiorello, infatti, sembra di stare in famiglia, di parlare e guardare uno di casa. E infatti le ultime foto della sua vacanza non fanno altro che confermare quanto pensavamo di lui. Ferie all’insegna del risparmio, anche se è un vip, anche se tra pochissimo lo vedremo di nuovo in Rai, con un programma incredibile e ingaggio record. Rosario non cambia: resta terra terra.

È partito con la sua famiglia per dirigersi a Taormina, in Sicilia. Ha scelto l’Italia, ha scelto la sua terra per ricaricare le batterie e sgombrare la mente dai pensieri. E le ultime foto dei paparazzi ci parlano di uno stile di vita, in soggiorno, assolutamente normale. Niente conti da capogiro o spese folli: i fotografi di Chi l’hanno infatti immortalato in stabilimenti normalissimi, a cena in ristoranti tra la gente comune. Che si è meravigliata di avere a fianco proprio Fiorello. Continua a leggere dopo la foto.









Come vi dicevamo Rosario sta preparando il gran ritorno in Rai. E lo farà nel suo stile e soprattutto con un ingaggio record. Lo show inizierà il 4 novembre, sarà in prima serata e sarà prodotto anche su Rai Play, che stando alle parole dell’Amministratore Delegato del Servizio Pubblico sarà il nuovo centro mediatico dell’emittente. Previsti anche 5 access sul primo canale, per far riassaporare a tutta Italia il volto e l’umorismo inconfondibile di Rosario. Che dagli inizi da animatore nei villaggi turistici ha scalato le vette del successo rimanendo però sempre lo stesso. Continua a leggere dopo la foto.





Ma torniamo agli scatti di Taormina. C’è un particolare che non è rimasto inosservato: la grande assente della vacanza è la moglie di Beppe Fiorello, fratello di Rosario. E i motivi sono ancora ignoti. Il resto della famiglia c’è tutta: mamma Rosario, la moglie Susanna, la figlia Angelica e i nipoti Nicola e Anita, figli dell’attore. Una vacanza al risparmio: look semplici, vestiti normali, portate normalissime e menù “mortali”. Questo dopo le polemiche della sua vacanza a Cortina d’Ampezzo. Continua a leggere dopo la foto.





In settimana bianca, Fiorello, era stato beccato in una villa super da 5 milioni di euro. Ma oggi la storia è cambiata. Lo showman ha deciso di fare vacanze normalissime nella sua terra. Per entrare ancora di più nel cuore degli italiani. Che tra poco lo riabbracceranno. E lo accoglieranno nelle loro case.

