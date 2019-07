Le abbiamo conosciute insieme, sul bancone di Striscia la Notizia. Con gli anni, poi, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia da colleghe sono diventate amiche per la pelle. Inseparabili, sempre più unite. Eppure, sostiene il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola il 10 luglio, qualcosa deve essersi rotto. Possibile che un’amicizia tanto solida sia andata in crisi? Sì, stando a quanto sussurra la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Sul magazine si legge che le due stavano lavorando a un nuovo progetto negli Stati Uniti legato al fitness, ma all’ultimo minuto tutto sarebbe andato all’aria. Non solo: anche sui social network, dove le ex Veline di Striscia la notizia sono quotidianamente molto attive, non ci sono più scambi di like e commenti reciproci. Tanto meno foto insieme come una volta. Maddalena ed Elisabetta hanno allora avuto un brutto litigio? Al momento le dirette interessate non proferiscono parola sull’argomento. (Continua dopo la foto)









Sia la Canalis che la Corvaglia sono molto impegnate con le rispettive famiglie ed è a loro che dedicano gli ultimi post apparsi sui rispettivi profili. Elisabetta da tempo ha lasciato l’Italia per Los Angeles, dove vive accanto al marito Brian Perri, di professione ortopedico, e alla figlia Skyler Eva. L’Italia, tuttavia, è sempre nei suoi pensieri e non è raro vederla divisa tra Milano e la sua Sardegna. (Continua dopo la foto)





Proprio in questi giorni Eli è tornata ad Alghero per trascorrere qualche giorno di vacanza con la mamma Bruna. Negli scorsi mesi, poi, si è parlato della possibilità di rivedere la Canalis in tv dopo l’esperienza di giurata a Sanremo Young, ma al momento non c’è nulla di confermato. E Maddalena? Anche lei prima viveva negli Stati Uniti, ma dopo il divorzio dal chitarrista Stef Burns da cui ha avuto la figlia Jamie Carlyn si è trasferita di nuovo in Italia. (Continua dopo la foto)







La Corvaglia è innamoratissima dell’immobiliarista Alessandro Viani. Sono legati da circa un anno e nei giorni scorsi la ex Velina bionda gli ha fatto la più romantica delle dediche sui social: “Quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero”. Per quanto riguarda invece il lavoro, Maddalena ha condotto dal 2016 al 2018 Paperissima Sprint, non è stata riconfermata per il 2019 da Antonio Ricci.

