“Io una fi** di legno”. Le dichiarazioni hot di Elettra Lamborghini. Racconta tutto

È una Elettra Lamborghini assolutamente sfrenata quella che a Vanity Fair si racconta e mette a nudo gran parte del suo passato. Facendo vedere a tutti, per chi non lo avesse ancora capito, di che pasta è fatta. Sguardo fisso, altezzosa, con idee sempre scomode e un modo di manifestarle assolutamente non convenzionale. Anche se si parla di lei, anche se a volte potrebbe mettersi in cattiva luce. Una delle sue doti migliori, infatti, è l’autoironia, il saper ridere di sé.

L'ereditiera più famosa d'Italia, nipote di quel Lamborghini che per primo inventò il lusso nelle vetture, è infatti diversa dagli esordi della sua carriera. Un processo di maturazione lento, che dai reality show come Riccanza o Super Shore l'ha portata a sedersi accanto a Morgan, Gigi D'Alessio e Gue Pequeno come giudice a The Voice of Italy. Dove ancora una volta si è messa in luce per il suo modo di fare. E ovviamente anche per la sua bellezza, per le sue curve sinuose e per la sua carica erotica.









Un vero e proprio animale da schermo, che sia una televisione o un cellulare. Ma Elettra Lamborghini fa parlare di sé anche in altri campi. Come ad esempio sulle pagine di Vanity Fair, come vi dicevamo in apertura, dove ha raccontato cose abbastanza piccanti sul suo passato. Ad esempio di quando aveva quindici anni e aveva un'amica veramente bella, che si era da poco fidanzata senza volersi concedere al suo ragazzo. Un atteggiamento strano, diverso, che piacque così tanto alla piccola Elettra da prenderlo come esempio. E infatti la Lambo racconta della sua reputazione.





"A Bologna lo sapevano tutti: ero una f*** di legno!". Dice Elettra Lamborghini senza peli sulla lingua. "E non ero ancora così celebre, ma già allora stavo diventando un personaggio". L'articolo del giornale continua poi così: "In gioventù faceva la spaccona, poi non è una "sciocca" ed è rimasta coi piedi per terra. Oggi non gliene importa più niente, è diventata parecchio più spirituale ed altre cose la rendono felice. Ha riscoperto il rapporto col Signore, ma preferisce non discuterne troppo".





Elettra Lamborghini ha raccontato anche di come da piccola fosse grassa e prosperosa, poi il seno le diminuì, dopo aver seguito una dieta vegana molto particolare. Oggi però è cambiata anche nella mente, non solo nel fisico. E del giudizio delle persone proprio non le importa. Basta guardarla su Instagram. I suoi scatti sono infatti senza pietà.

