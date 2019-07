Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse.

“Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva esordito Vittoria, riferendosi alla fine della sua love story con Marciano. “Giustamente voi non avete molto chiaro il motivo per il quale io e Mattia ci siamo lasciati… Siamo stati sempre due persone abbastanza riservate. Quindi abbiamo preferito non sbandierare al mondo i motivi intimi del perché sia finita”. “Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa. Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”. (Continua a leggere dopo la foto)









Marciano ha anche avuto una love story con Angela Nasti, che abbiamo poi ritrovato sul trono di Uomini e Donne nella scorsa stagione televisiva e che oggi è finita nella bufera per la rottura con il corteggiatore scelto, Alessio, a soli 20 giorni dalla scelta. Ma ora, archiviata la relazione con Angela Nasti, a quanto pare Mattia ha ritrovato l’amore con una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E figlia vip. Si tratta di Viktorija Mihajlović, figlia dell’ex calciatore di Lazio, Sampdoria

e Inter e attuale allenatore del Bologna. I due si frequenterebbero da poco più di un mese, ma starebbero facendo sul serio. (Continua a leggere dopo la foto)





I primi avvistamenti di Mattia con Viktorija (che durante la partecipazione all’Isola dei Famosi era ancora felicemente fidanzata con Matteo, un ragazzo col quale era impegnata da tempo, e che non faceva parte del mondo dello spettacolo), risalgono a qualche settimana fa – mentre più di recente i due sono stati paparazzati a colazione e a pranzo insieme, confermando agli occhi indiscreti di curiosi e fan di essere ormai inseparabili. A quanto pare la relazione va avanti da circa un mese e i diretti interessati la stanno tenendo segreta per tenersi alla larga da pettegolezzi e malelingue. Ma settimana dopo settimana il rapporto sta diventando sempre più importante e i due potrebbero presto uscire allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto)





Classe 1998, anni, occhi verdi e lunghi capelli castani, Viktorija ha 4 fratelli – Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas – tutti nati dal matrimonio del mister con Arianna Rapaccioni. Dopo una breve esperienza alla Marangoni di Milano, ha deciso di seguire le sue aspirazioni e tornare a Roma, dove studia psicologia e si interessa al mondo della moda. Single, insieme alla redazione delle Iene e con la complicità di mamma Arianna ha architettato uno scherzo impietoso al papà per presentargli un nuovo fidanzato non proprio educato. Poi l’abbiamo ritrovata all’Isola.

“Da attacco cardiaco”. Emma Marrone sexy al mare sorprende tutti. “Meraviglia”