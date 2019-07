53 anni e fisico da fare invidia alle 20enni. Paola Perego stende tutti

Ex modella e conduttrice di successo, Paola Perego è uno dei volti più amati della tv italiana. Nata il 17 aprile 1966, ha condotto trasmissioni cult e di grande successo, da La Talpa a Forum, ed è sposata con Lucio Presta, il celebre agente dei vip. Da poco è tornata in televisione con il programma ”Non disturbare” su Rai Uno, la Perego si gode il successo e una rilassante vacanza a Formentera.

Proprio nell’isola delle vacanze la conduttrice è stata beccata insieme al marito, Lucio Presta, noto agente dello spettacolo italiano, a godersi il caldo e il bellissimo mare. E quello che subito salta all’occhio, immortalato dal settimanale ‘Chi’ in un servizio che uscirà in settimana, è il fisico che la conduttrice sfoggia. Una vera bomba sexy che farebbe invidia alle 20enni. (Continua a leggere dopo la foto)









La Perego, 53 anni, senza trucco e senza inganno, sfoggia un bikini spezzato, reggiseno nero e slip blu scuro, con cui si immerge tra le onde delle Baleari dimostrando come la maturità anagrafica possa essere il valore aggiunto di un fascino innato. La conduttrice, amatissima dal pubblico, è in perfetta forma e ha sfoggiato anche il suo nuovo tatuaggio, una scritta sull’avambraccio che recita: “Qui e Ora“. La frase si rifà alla celebre citazione di Orazio “hic et nunc“, che indica un qualcosa che non accetta deroghe, ma che va fatto qui e ora. Probabilmente, la Perego, tatuandosi questa frase, avrà deciso di abbracciare questa filosofia di vita. (Continua a leggere dopo la foto)





Pancia inesistente e cellulite lontana parente per Paola, madre di Giulia e Riccardo, avuti con il calciatore Andrea Carnevale, da lei conosciuto a metà degli anni ottanta, sposato e lasciato nel 1997. Paola Perego è anche una nonna sexy, nel novembre del 2018 è nato il suo nipotino Pietro, figlio di Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli. La conduttrice aveva dato la bella notizia condividendo una foto in compagnia del genero con una citazione da Gabriel Garcia Marquez: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2014 la Perego si è sottoposta ad un’intervento di mastoplastica riduttiva. La presentatrice ha deciso di ridurre la taglia del suo seno perché non si sentiva più a suo agio. “Mi sono ridotta il seno di due taglie – aveva svelato qualche tempo fa a Gente -. Era lievitato troppo e non mi sentivo a mio agio. Che sensazione di libertà portare una canottiera da uomo senza reggiseno”.

“Da attacco cardiaco”. Emma Marrone sexy al mare sorprende tutti. “Meraviglia”