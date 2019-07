Sta facendo impazzire tutti, anche su Instagram

Eva Padlock è un nome noto ai frequentatori di Instagram. La sexy modella catalana è diventata molto famosa sui social grazie ai suoi scatti hot e alla sua passione per la Juventus. L’ombrellina non ha mai nascosto la simpatia per il club bianconero, un interesse che Eva Padlock avrebbe ereditato dal suo fidanzato, tifosissimo dei bianconeri. Fisico mozzafiato e curve da capogiro: i suoi scatti hanno fatto il giro di mezzo mondo, soprattutto dopo le apparizioni in MotoGp e in Superbike che hanno incrementato a dismisura la sua popolarità social.

La modella spagnola, infatti, viaggia a passo spedito verso il primo milione di seguaci, una cifra che potrebbe lievitare dopo il suo sostegno alla causa juventina. Le sue foto parlano chiaro, il bainconero è un tema ricorrente. Non a casa Eva Padlock segue molto spesso le partite della “vecchia signora”, soprattutto da quando il club ha aggiunto al suo parco giocatori il talento di Cristiano Ronaldo. Continua dopo la foto









Insomma, una tifosa bianconera a tutti gli effetti. Chissà che dopo i social e le moto non riesca a conquistare anche il mondo del pallone. Nonostante la sua popolarità Eva Padlock non può ancora competere con Chiara Ferragni, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni. Continua dopo la foto





Ovvero una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola pelletteria della Maison. Non è un caso che anche il marito Fedez l’abbia presa in giro, non perdendo occasione per definire ironicamente il suo stile “easy” su Instagram. Chiara Ferragni riesce ad anticipare mode e tendenze e, nonostante sia estate, ha già indossato il capo must-have del prossimo autunno, la giacca di pelle martellata con i tasconi di Louis Vuitton. Continua dopo la foto







Si tratta di un modello maschile decorato con l’iconica stampa monogram con la LV della Maison, è stata disegnata da Virgil Abloh. Ed è perfetta per le amanti delle borsette della griffe, visto che su tutta la silhouette ha dei dettagli ispirati alla piccola pelletteria. Certo, in questo periodo dell’anno non è proprio l’ideale per combattere il caldo, tanto che Fedez è stato il primo a prendere in giro la moglie dicendo “Si è messa una cosa easy”, ma è chiaro che farà impazzire gli appassionati delle griffe lussuose.

