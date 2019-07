“Ecco il mio nuovo look”. Ma piovono le critiche: Giacomo Urtis prima e dopo

Un bravissimo chirurgo e anche uno dei personaggi più amati della tv italiana: questo e molto altro è Giacomo Urtis. Nato a Caracas, in Venezuela, il 28 settembre 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Giacomo ha sfruttato la sua grande passione per la bellezza per diventare un rinomato chirurgo.

Adesso che Fedez ha lanciato un trend in fatto di hairstyle, anche il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, 42 anni, ha deciso di decolorare i capelli e ora è biondo platino. Giacomo Urtis ha deciso di abbandonare il castano scuro per un biondo platino che di certo non passa inosservato. Il chirurgo estetico delle celebrità ha così dato una rinfrescata al suo look con un colore di capelli che a quanto pare sta impazzando tra i famosi. La rete si è scatenata e in molti hanno visto una somiglianza con l’attrice Brigitte Nielsen, famosa per il taglio corto biondo platino. (Continua a leggere dopo la foto)









Un look che non è piaciuto ai suoi follower e così è partita la pioggia di critiche. Ma Urtis non è l’unico che ha deciso di decolorare i capelli. Nella lista ci sono Andreas Muller, ballerino e vincitore di “Amici”, che ha cambiato colore alla chioma dopo aver perso una scommessa con il fratello Alessio: “La maturità di mio fratello: ‘Se passo con 70 te colori i capelli come me Andre’. 70!”, ha scritto su Instagram Andreas. Ha ceduto al biondo platino anche il calciatore del Cagliari Simone Aresti, compagno dell’ex volto di “Temptation Island” Aurora Betti. (Continua a leggere dopo la foto)





Conosciuto anche come il “re del botox”, Giacomo Urtis ha dedicato la sua vita alla cura delle persone, dal punto di vista estetico. Ha trascorso i suoi primi anni di vita a Caracas, dove suo padre lavorava come commercialista, ma le sue radici sono sarde. Entrambi i genitori sono infatti di Alghero, città in cui Giacomo è tornato per studiare. (Continua a leggere dopo la foto)





Recentemente l’ex agente di Pamela Prati, divenuta famosa grazie al Prati-gate, ormai personaggio noto e proprio come tanti vip del piccolo schermo si è rivolta al chirurgo estetico Giacomo Urtis per dare una “rinfrescata” al suo aspetto. Eliana, 39 anni, è andata a trovare Urtis nel suo studio romano, dove si è sottoposta a un trattamento di rinofiller per migliorare il profilo. La Michelezzo, soddisfatta del risultato, sul social ha poi pubblicato anche una foto del prima e una del dopo.

