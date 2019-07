Alberto Urso beccato con ‘lei’ (ex Amici). E no, non è Tish: la foto del bacio

Da quando ha trionfato ad “Amici 18” Alberto Urso sta in giro per l’Italia. Ma il tenore dagli occhi di ghiaccio, adulato dalle ragazzine, anche se giovanissimo (ha 22 anni, ndr) è rimasto con i piedi per terra. È protetto da persone che credono in lui ma soprattutto gli vogliono bene. Ha trionfato dimostrando che la musica lirica può superare certi confini e arrivare ai giovani, ma è stata la sua versatilità – rappando sulle note di Fabri Fibra e duettando con Arisa – a renderlo unico.

Dopo il talent il tenore non si è mai fermato, l’album d’esordio “Solo” ha scalato le classifiche, il nuovo singolo “Ti lascio andare” vola e tra settembre e ottobre sarà impegnato in sei live nei teatri, con l’orchestra dal vivo: “Ho solo una regola: continuare a studiare e rimanere sempre me stesso”, racconta a Tgcom24. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra i banchi di scuola si è innamorato della sua collega Tish. La loro relazione ha incontrato molte difficoltà sin dai primi istanti, per divergenze di carattere. A un passo dal finale, Alberto ha raccontato ai microfoni di Verissimo (puntata registrata il 15 maggio 2019) la verità sul suo rapporto con Tish, che è stato al centro di discussioni per tutta la durata del serale. Il cantante avrebbe sottolineato con una certa sicurezza che non sono fidanzati, chiarendo finalmente la loro situazione al pubblico da casa. Un brutto colpo, quindi, per chi speculava sulla loro presunta lovestory. (Continua a leggere dopo la foto)





Ora Chi lancia la bomba gossip. Il cantante ha finalmente trovato l’amore. La ragazza in questione non è Tish è la ballerina Valentina Vernia, anche lei ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Alberto e Valentina hanno convissuto nella stessa casetta durante il serale e la loro amicizia sembrerebbe essere continuata anche fuori, dato che sono stati immortalati abbracciati al mare. Nella seconda foto si vede addirittura un quasi bacio. Valentina Vernia è originaria di Avellino, vive a Rubiera (Reggio Emilia) ed è nata sotto il segno del Sagittario, il 24 novembre 1995. (Continua a leggere dopo la foto)





Ballerina dalla caratura indiscutibile, ha preso parte a diverse esperienze in tv prima di approdare ad Amici 18. Valentina Vernia ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando ai casting di Amici, entrando subito in sintonia con il coreografo Timor Steffens. Quest’ultimo ha rivisto in lei la proiezione del suo concetto di ballo, e ha voluto fortemente la ragazza nella scuola. Per questo motivo, Valentina Vernia ha saltato lo step delle selezioni tramite sfida, conquistando un banco nel talent.

