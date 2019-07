“Mi sono cambiata l’assorbente e…”. Elodie, il dettaglio intimo a casa di Marracash

Negli ultimi giorni, Elodie ha fatto parlare molto di sé per la paparazzata con Marracash. In questi mesi, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi e il rapper hanno avuto modo di stare a stretto contatto visto che hanno lavorato insieme al brano ‘Margarita’. I due si sono conosciuti durante la collaborazione per il nuovo singolo e da quel momento sembrano non essersi più staccati.

In un primo momento hanno cercato di nascondere la loro relazione, nonostante siano stati visti fuori da un noto locale milanese, però la scorsa settimana sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi e durante un incontro di boxe i due, non hanno resistito e si sono scambiati un bacio molto appassionato. A immortalare il momento, ci ha pensato la rivista Chi con tanto i fotostoria. Alla fine la coppia ha dovuto ufficializzare la relazione e in queste ore Elodie ha pubblicato un messaggio che ha fatto discutere.









Il contenuto della conversazione è indirizzato alla rapper Beba Ounce e si sente la Patrizi che esclama: "Oggi ho mangiato a casa di Marra, mi son cambiata l'assorbentea casa di Marra, pensa se domani mi alzo e canto come te… Naaa". Nella Stories, la cantante ha taggato Marracash, Beba Ounce e Massimo Pericolo. Cosa vuole dire l'ex talento di Amici? Un messaggio 'intimo' o un modo per prendersi gioco di Pericolo e di Fabri Fibra?





In molti pensano che la risposta sia la seconda. Niente di intimo, come tutto il web aveva intuito, ma una semplice presa in giro ai due rapper. Il 5 luglio 2019 i due hanno fatto uscire il brano 'Star Wars', prodotto da Young Miles, Crookers e Nic Sarnoed ed estratto da Machete Mixtape. Il pezzo in questione recita: "Oggi ho mangiato a casa di Marra, Ho cagato a casa di Marra, E adesso registro il pezzo con Fibra, Ma pensa se domani mi alzo e rappo come te, no". A pronunciare questa frase è Fabri Fibra ed è, bene o male, la stessa frase detta da Elodie nelle Stories.





Elodie Patrizi, infatti, ha affermato: “Oggi ho mangiato a casa di Marra, mi son cambiata l’assorbente a casa di Marra, pensa se domani mi alzo e canto come te… Naaa”. Insomma, quello di Elodie è stato un semplice sfottò. La cantante ed ex talento di Amici di Maria De Filippi non aveva nessuna intenzione di raccontare un dettaglio intimo.

