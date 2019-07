“Una tigre del materasso”. Alba Parietti senza freni sulla sua vita sessuale

Se c’è una cosa a rendere famosa e apprezzatissima al pubblico Alba Parietti non è la bellezza, la sensualità, il fascino. O per lo meno non soltanto quello. La vera arma della celebre showgirl è infatti la schiettezza: se pensa una cosa, la dice, senza mezzi termini, senza giri di parole. E quasi sempre sono opinioni e dichiarazioni frizzanti, stravaganti, taglienti. Come le ultime, rilasciate a Radio Cusano Campus, in cui tocca argomenti piccanti del suo passato, andando a scavare nelle sue relazioni e gettando anche un occhio per il futuro.

Oggi, l’Alba nazionale, ha 58 anni e nonostante le rughe inizino a farsi strada sul suo volto, continua ad essere una donna unica nel suo genere: attraente e seducente. Originaria di Torino, classe 1961, è stata conduttrice, cantante, attrice e continua oggi ad essere una delle opinioniste più rispettate e contese del nostro piccolo schermo. Ora le sue parole sono destinate ad alzare un nuovo polverone mediatico. Perché parla dei suoi ex compagni e di come si comportavano a letto. Continua a leggere dopo la foto.









E lo fa con rivelazioni scottanti e, a tratti, imbarazzanti. Ma non per lei: “Tutti i miei compagni hanno sofferto dell’ansia da prestazione, ma in una maniera che non potete nemmeno immaginare. Tutti pensano che io abbia fatto chissà quali cose”. È così che Alba Parietti chiama in causa un animale, per descrivere la sua attitudine sessuale: “Pensavano fossi una tigre del materasso. Le reazioni umane degli uomini sono sempre le stesse, tutti si sentono terrorizzati da ciò che posso aspettarmi, mentre io ora vorrei solo dei rapporti spirituali che loro non sono in grado di darmi”. E poi la bordata: “Per questo dovrò rivolgermi o a una donna o a un gay”. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure nel passato, il sesso è stato un concetto chiave della sua vita. “Ero con un uomo che disprezzavo – ha raccontato poco tempo fa a Gente – e ne ero vittima e prigioniero. Con lui però ho fatto il sesso più estremo, sono dovuta andare dallo psichiatra per liberarmi dal suo potere”. Ma quella Alba Parietti, oggi, non c’è più: “Adesso sogno un matrimonio senza sesso, il sesso per me è ormai solo una noia. Tutto quello che si poteva fare l’abbiamo già fatto, in tutti i modi”. Continua a leggere dopo la foto





Alba Parietti rivela di “voler volare alto”, ma è rassegnata a gente che “mi riporta verso il basso”. E chissà se, alla soglia dei sessanta anni, l’opinionista tv non possa trovare un nuovo, grande, passionale amore. Missione difficile, ma non impossibile. Basta trovare qualcuno che non abbia paura.

