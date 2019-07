“Non è legale!”. E Francesco Totti e Ilary Blasi fanno arrabbiare tutti

Dopo la movida di Ibiza e Formentera, Francesco Totti e Ilary Blasi tornano ‘alla base’. A Sabaudia, sul litorale laziale, dove sono soliti trascorrere parte delle vacanze estive senza eccessi, lontano dai riflettori. Ma non da Instagram. Mai come ultimamente l’ex capitano della Roma e la conduttrice sono stato così “social”. Da quando è iniziata la bella stagione condividono scatti e filmati di famiglia. Ma i social sono un’arma a doppio taglio e se ieri arrivavano solo complimenti al Pupone, oggi sono critiche.

Un passo indietro. Solo poche ore fa faceva il giro della rete la foto di Totti che faceva la fila allo stabilimento per acquistare l’insalata di riso. Cosa c’è di particolare? Nulla, tranne il fatto che da uno come lui, vip famosissimo, è raro aspettarsi un gesto così “normale”. A fare la foto, la giornalista Maria Latella, che si è complimentata per l’educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune. (Continua dopo la foto)









“La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l’insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia”, ha commentato la giornalista sotto alla foto che lo ritrae con il resto della famiglia. Foto che, come detto, in poco tempo è finita sulla bocca di tutti e tutti hanno apprezzato ancora una volta la sua umiltà. (Continua dopo la foto)





Ma l’ultima serie di video caricati dal ‘Pupone’ tra le Storie di Instagram ha fatto già parecchio discutere. In uno la protagonista è la bellissima Ilary. Francesco si riprende e la riprende seduto sulla spiaggia mentre alle sue spalle la moglie fa acquisti da un venditore ambulante, il tutto sulle note del nuovo singolo di nuovo singolo J-Ax. Non è chiaro cosa stesse acquistando la Blasi, ma poteva certamente beccarsi una multa. (Continua dopo le foto)







E infatti alcuni fan gli hanno fatto notare “Francè, non sarebbe proprio legalissimo…”, mentre altri si sono chiesti perché mai una come Ilary dovrebbe fare spese sulla spiaggia. Poi in altre Storie saltano all’occhio le cinture di sicurezza non allacciate sull’auto di Totti. Si notano 4 posti occupati sul sedile posteriore a dispetto dei tre consentiti e, oltretutto, nessuna cintura di sicurezza (e Isabel in piedi nell’abitacolo).

