“Ringrazio il cielo…”. Maddalena Corvaglia ‘presenta’ Alessandro: la prima foto insieme

Meno di un anno fa la presentazione ufficiale, oggi un’altra foto, con tanto di dedica, per festeggiare un anno d’amore. Maddalena Corvaglia

si racconta felice dalla sua pagina Instagram, dove ha condiviso alcune foto che la ritraggono insieme al nuovo fidanzato Alessandro Viani, immobiliarista milanese che frequenta da circa un anno. È un amico di vecchia data, Alessandro, che nel tempo si è trasformato in un amore profondo.

E l’ex velina bionda di Striscia la Notizia, in vacanza con lui, si è lasciata andare a una dolcissima dedica d’amore. ”Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare … si può solo ringraziare il cielo”, ha scritto Maddalena accompagnando le foto. (Continua a leggere dopo la foto)









”È facile essere circondati d’amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no???”. Poi una citazione da Sei nell’anima di Gianna Nannini. Tantissimi i messaggi di auguri dei fan indirizzati alla modella, mamma di una bimba avuta dal chitarrista Stef Burns da cui si è separata nel 2017 dopo 6 anni di matrimonio. Era gennaio 2017 quando, dopo lunghi anni di matrimonio con il chitarrista statunitense, Maddalena Corvaglia annunciava la fine del loro amore. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani ci sono 12 anni di differenza, e lui l’avrebbe ‘folgorata’ alla soglia dei 50…Sembra che si conoscessero da molto tempo prima che, nel 2018, venisse ufficializzata la loro love story attraverso il settimanale Oggi, con un’intervista alla modella. A dare un decisivo input alla scintilla romantica sarebbe stata la coreografa di Striscia la Notizia, Samantha Crippa. (Continua a leggere dopo la foto)





La stessa Corvaglia lo aveva definito “un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha, e nessuno glielo vuole togliere, Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”.

