“Quasi 30 euro a bottiglia”. L’acqua dell’influencer a ruba in poche ore

Dopo l’aria di Napoli venduta in bottiglia, ogni trovata può essere messa in un angolo. Epperò quella trovta dalla bella 19 enne Belle Delphine, cosplayer che viene dal Regno Unito, farà discutere non poco. Belle Dolphine, stella di Instagram riconoscibile per i suoi capelli rosa, vende l’acqua usata per il suo bagno: follia? Sembrerebbe di no visto che la trovata ha fatto il botto. Infatti, sul suo negozio online è ormai tutto esaurito. Alla cifra di 30 dollari è possibile acquistare il prodotto che, scrive la ragazza sul web “non è potabile e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali”.

Belle Delphine (una cosplayer, cioè una persona che indossa abiti tipici di un personaggio specifico e lei vuol riprendere così l'immagine di manga giapponesi) ha 4,1 milioni di follower solo su Instagram. E su Youtube in tanti commentano provando l'acqua appena acquistata: sono diversi i video dove si dimostra l'acquisto e si commenta la trovata della influencer.









Il flacone ha una grafica 'stile-fumetto' e il disegno del 'game controller' di una xbox. Prima di Belle Dolphine aveva fatto scalpore un'altra acqua. Quella Evian griffat Chiara Ferragni. L'acqua Evian costa tantissimo perché ha un valore naturale che non possiamo negare. Per quanto possa far discutere la presenza del marchio di Chiara Ferragni sulla bottiglietta d'acqua Evian e il relativo costo di 8 euro, c'è però un motivo più che valido che spiega perché il prezzo sia adeguato: la naturalezza (oggi) si paga.





Quello che rende l'acqua Evian tanto pregiata è la sua provenienza. Si tratta di un'acqua naturale minerale che proviene da un sito che è nato durante l'Era Glaciale di 50.000 anni fa, nel cuore delle Alpi francesi. Qui la pioggia e la neve scendono nel bacino idrografico (area di raccolta acque) di Gavot, le gocce qui assumono la loro naturale purezza durante un periodo lungo 15 anni.







Durante il viaggio sotterraneo, l’acqua si infiltra, passa attraverso la sabbie che fanno da filtro naturale dandole un basso contenuto minerale e una composizione equilibrata di sali minerali: invariata dal 1807. Da quanto l’acqua Evian è stata analizzata per la prima volta più di duecento anni fa, la sua composizione minerale non è cambiata, e anche per questo è considerata di qualità unica.

