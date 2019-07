“Una sera non sono riuscito a controllarmi”. Nicola Panico, la verità su Sara Affi Fella

Sari Affi Fella, dopo due anni dall’esperienza a Temptation Island parla Nicola Panico, il fidanzato della ragazza poi finita sul trono più chiacchierato della storia con la farsa della scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni- Un inganno portato avanti fino alla fine, con tanto di finta scelta. E se non fosse stato per Nicola Panico, che in preda alla gelosia per una relazione di lei con un calciatore raccontò tutto alla redazione, forse mai nessuno avrebbe scoperto il piano assurdo della giovane tronista. Nicola Panico ha concesso un’intervista al settimanale Vero.

Una chiacchierata in cui questi ha raccontato la sua personale avventura a Temptation Island. A detta del giovane qualsiasi coppia, anche la più solida, scricchiola di fronte alle tentazioni. “Una delle difficoltà maggiori che si incontrano è quella di non poter far recepire all’altra persona quello che davvero stai facendo, ciò che hai veramente nella testa, perché magari dall’altro lato tutto può essere frainteso!”.ha confidato Nicola Panico. Continua dopo la foto









A gettare benzina sul fuoco poi la lontananza, il fatto di non vedersi né parlarsi per quasi un mese: “Un’altra difficoltà è quella di non riconoscere il proprio partner che appare diverso da come è nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. E vogliamo parlare di quanto sia difficile gestire le proprie emozioni sapendo che tutta Italia ti sta guardando?”, ha detto il calciatore, che quando era al programma biasimò Sara Affi Fella per essersi lasciata andare con le sigarette. Continua dopo la foto





“Io purtroppo una sera non sono riuscito a controllarmi quando ho visto Sara fumare una sigaretta. Era solo la famosa goccia che fa traboccare il vaso: erano state tante cose ad infastidirmi!”, ha concluso Nicola, che adesso pare abbia dimenticato davvero la sua ex. Dal canto suo, dopo lo scandalo, anche Sara Affi Fella si è ricostruita una vita sentimentale e la sua felicità ha il nome di Francesco Fedato. Continua dopo la foto







Già raggiunto da raggiunto da Fanpage.it, Nicola Panico aveva commentato la nuova edizione di Temptation Island, definendola ‘la stagione delle corna’. “Quest’anno mi viene da dire ‘poveri fidanzati!’ visto che le ragazze sono entrate subito nel vivo del gioco. In genere sono i maschi a partire in quarta per primi, come accadde nella nostra edizione con me, Alessio Bruno e Francesco Chiofalo. Quest’anno, invece, le ragazze non hanno perso tempo: in 72 ore qualcuna si è già innamorata. Credo che alcune siano entrate a far parte del cast del programma già consapevoli che la loro storia fosse finita! Credo che scoppieranno quattro coppie quest’anno!”.

