Essere un personaggio del mondo dello spettacolo non significa solo avere milioni di fan ed essere adulato in continuazione, comporta anche una serie di critiche spesso eccessive e gratuite. Lo ha capito bene Alessia Marcuzzi, di recente finita al centro delle attenzioni degli haters per il suo modo di vestire. E’ stata più volte definita ridicola ed eccessiva, visto che a 46 anni non ha paura di mettere il fisico mozzafiato in mostra, ma nelle ultime ore ha pensato a un modo davvero geniale per ribellarsi: la conduttrice ha indossato degli shorts cortissimi, facendo l’elenco di tutte le offese ricevute.

Alessia Marcuzzi ha ancora una volta dimostrato che non teme le critiche, soprattutto quando vengono dagli haters, è una donna sicura di sé che non crede di dover rinunciare alla passione per la moda solo perché ha superato i 40 anni. Continua dopo la foto









E’ stata più volte presa di mira per il suo modo di vestire, considerato eccessivo per la sua età, ma ha trovato un modo ironico e geniale per ribellarsi. Ha infatti postato sui social una foto in cui appare con indosso la t-shirt di Star Wars firmata Etro, degli shorts di jeans cortissimi che rivelano le gambe lunghe, un paio di sneakers bianche e dei calzettoni abbinati. Continua dopo la foto





Nella didascalia ha poi scritto: “Shorts troppo corti, non sei piu’ una ragazzina, Sei ridicola, Gambe storte, Faccia da cavallo, Hai i calzettoni troppo lunghi, Sei tutta rifatta, Sei vecchia, Sei troppo magra, Sei antipatica, Sorridi sempre, Vergognati. Cari haters, avete ragione, vi chiedo perdono! Il problema è che spesso ‘faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest’estate poi sono proprio fuori controllo…”. Continua dopo la foto







E ancora: “E del testo tanto non ne ho bisogno… Perché con questa voce qua Pa, pa, pa, ra-ra Pa-pa, ra-ra, ra-ra Pa, pa, pa, ra-ra Perche’ con questa voce qua Pa, pa, pa, ra-ra Pa-pa, ra-ra, ra-ra Pa, pa, pa, ra-ra… È un problema di corde vocali, capito???”. Insomma, servendosi della canzone “Faccio quello che voglio” di Fabio Rovazzi, la Marcuzzi ha dato prova del fatto che se ne frega delle critiche, è sicura di sé e non ha alcuna intenzione di cambiare per accontentare l’opinione pubblica. I fan non hanno potuto fare a meno di premiarla con una miriade di like, invitandola anche a lasciar perdere gli invidiosi: è bellissima e piace a tutti così com’è.

