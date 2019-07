“Faccio sul serio”. Andrea Damante fidanzato con ‘lei’, famosa e bellissima

Da quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la sua nuova relazione con Andrea Iannone, il gossip si è ovviamente concentrato sul suo ex storico, Andrea Damante. Ultimamente l’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e oggi dj è stato accostato a diverse ragazze. Tra le ultime – dopo la smentita del flirt con una ex tentatrice di Temptation Island, Barbara Fumagalli – alcuni utenti dei social con l’occhio attento hanno segnalato tramite Instagram di aver ‘paparazzato’ Damante in compagnia di un’altra bellissima ragazza mora con cui lui si sarebbe abbracciato ripetutamente sulla spiaggia di Mykonos. Aurora Frattari, il suo nome.

E naturalmente i commenti dei fan non sono tardati ad arrivare. Molti sottolineavano anche l'apparente somiglianza tra questa presunta sua nuova fiamma e la ex, Giulia De Lellis. Ma ora, dopo tanti rumor, l'ex tronista sembra che abbia voltato pagina. Ma davvero.









Andrea Damante è stato infatti paparazzato dal settimanale 'Chi' mentre bacia una ragazza molto attraente che, tra l'altro, non è sconosciuta al pubblico. Si tratta, infatti, di Sara Croce, modella che si è fatta apprezzare nei panni di Madre Natura durante l'ultima edizione di 'Ciao Darwin', il programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti in onda su Canale 5.





Nelle foto apparse su 'Chi' e rilanciate sul profilo Instagram della rivista, Andrea Damante e Sara Croce sono in Versilia e vengono immortalati mentre si scambiano un tenero bacio in acqua. Secondo quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' avrebbe confermato la relazione (anche se le foto lasciavano pochi dubbi): "Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio".







Sara Croce ha 21 anni ed è di Garlasco. Dopo essersi diplomata, si è iscritta alla Facoltà di Comunicazione d’Impresa all’Università IULM di Milano e fa la modella. Paragonata spesso ad Eva Kant ed Eva Herzigova, Sara ha occhi azzurri come il cielo, capelli biondi e un fisico perfetto. Le sue misure sono infatti 82-59-89. Su Instagram si definisce “dipendente dal fitness” e ha anche doti canore: ha studiato presso l’accademia musicale di Ron.

