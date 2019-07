“Una bambola”. E identica a mamma Loredana Lecciso: Jasmine Carrisi è cresciuta

Jasmine Carrisi è sempre più identica a mamma Loredana Lecciso. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: praticamente la fotocopia della compagna di Al Bano. Nata nel 2001, la primogenita del cantante e della showgirl è al centro dei riflettori ora che sta diventando grande. Giovanissima (ha 18 anni) e già popolare, Jasmine è cresciuta nella tenuta pugliese del padre, sogna di diventare una pediatra e, almeno per adesso, non ha alcun interesse per il mondo dello spettacolo.

Su Instagram però è diventata una star e nelle ultime foto i fan hanno notato una straordinaria trasformazione. Sono foto “da bambola” le ultime che hanno lasciato di stucco i suoi follower (su Instagram ne conta oltre 45mila): oltre la sua bellezza, non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza con mamma Loredana. (Continua dopo la foto)









Con i capelli lunghi con la frangetta e il rossetto rosso, Jasmine sembra davvero una bambola ed è sempre più uguale alla Lecciso. Dimenticate la piccola paffutella dagli occhi come il mare e i capelli d’angelo, adesso Jasmine Carrisi è diventata una donna e sui social posa “in versione bambola” facendo girare la testa ai tanti fan che, adesso, la invitano a seguire la strada dello spettacolo e diventare attrice. (Continua dopo la foto)





Un cambiamento radicale che ha attirato, come era prevedibile, anche qualche critica. Alcuni follower infatti hanno accusato la ragazza di essere già ricorsa alla chirurgia estetica per modificare il suo aspetto, seguendo le orme della madre. Sensuale, con lo suo sguardo perso nel vuoto e le labbra carnose, anche la didascalia dell’ultimo scatto social è enigmatica: “Ti accendo e ti spengo come la play”.

Visualizza questo post su Instagram Ti accendo e ti spengo come la play Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 6 Lug 2019 alle ore 4:14 PDT

Visualizza questo post su Instagram Vieni che ti spiego se c'hai dubbi Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 25 Giu 2019 alle ore 7:00 PDT



Non è dato sapere se ci sia un pretendente al quale Jasmine ha dedicato la foto e la dedica che hanno fatto subito il giro del web. Di certo c’è che Jasmine somiglia ogni giorno di più alla sua famosa mamma. E anche che non ha mai risposto agli attacchi degli haters: la figlia di Al Bano e Loredana anche questa volta ha scelto la via del silenzio.

