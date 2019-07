“Moro con gli occhi verdi, come il padre”. Diletta Leotta allo scoperto: il nuovo amore

Diletta Leotta non si perde d’animo. Chiusa la storia con Matteo Mammì, la bella conduttrice ha in mente un nuovo amore. Intervistata dal settimanale Gente, Diletta Leotta ha raccontato la fine della lunga relazione con il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, senza escludere categoricamente un possibile ritorno di fiamma. “È stata una scelta di entrambi – ha confessato la ventisettenne siciliana, precisando – Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. E se Venditti non dovesse fare centro, ecco allora servito il profilo ideale dell’uomo che – subentrando al quarantatreenne più invidiato d’Italia – potrebbe prendere un posto speciale nel cuore della Leotta.

“Ha gli occhi verdi di papà. – ha fantasticato Diletta Leotta immaginando un nuovo amore, l’uomo ideale – E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”. Continua dopo la foto









Se avete queste caratteristiche allora fatevi avanti, altrimenti lasciate stare anche perché Diletta Leotta è ua con le idee chiare e lo dice la sua carriera. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, si iscrive all’università alla facoltà di giurisprudenza (alla Luiss). Nel frattempo intraprende la carriera televisiva. Per cinque anni compare come “meteorina” nel corso delle previsioni del tempo in onda su SkyTg24. Continua dopo la foto





Dopo la laurea è chiamata da Sky Sport a presentare il telegiornale sportivo del canale e gli speciali dedicati alla Serie B, al fianco di Gianluca di Marzio. Successivamente Diletta Leotta diventa il volto di “Rds Academy”, talent show dedicato ad aspiranti dj radiofonici. Divenuta molto celebre soprattutto per le foto che pubblica su Instagram e sugli altri social network. Sul web colleziona centinaia di migliaia di fan e follower. Continua dopo la foto







Nel settembre del 2016 sale suo malgrado agli onori delle cronache per la diffusione di alcune sue foto che la ritraggono in atteggiamenti intimi hackerate dal suo telefono cellulare. Le immagini hot vengono diffuse sul web, e sono seguite dalla comparsa di un video altrettanto piccante che mostra scene di sesso esplicito in un bagno.

