C’è una notizia, fresca fresca, che sta agitando il web. Un piccolo terremoto mediatico, un fulmine a ciel sereno in questa estate. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno dato un grande annuncio: si dicono addio, la loro relazione finisce dopo dieci anni. Una love story che finisce così, dopo passione, amore, attriti, critiche. Come tutte le favole, belle e tormentate. I due hanno addirittura emesso un comunicato stampa per informare stampa e fans.

“Sono stati dieci anni meravigliosi insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Così si legge nel testo, che sta letteralmente facendo il giro d’Italia. Una notizia clamorosa che in molti, però, si aspettavano. Adesso però Eros e Marica chiedono soprattutto una cosa: rispetto, trasparenza e privacy, soprattutto per preservare la serenità dei figli, che non devono essere coinvolti in questa tempesta. Continua a leggere dopo la foto.









“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati”. Parole vere, che sembrano sentite e autentiche, quelle del comunicato stampa, che continua così: “Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”. Continua a leggere dopo la foto.





Proviamo però a riarrotolare il nastro dei ricordi. La storia d’amore era iniziata nel 2019, sul palco del Wind Music Award. Modella e cantante si sono conosciuti qui, la scintilla è scattata proprio su un palco. Uno dei tanti della fantastica carriera di Eros Ramazzotti. Qualcosa però nell’ultimo periodo aveva iniziato a scricchiolare e le agenzie e i settimanali di settore avevano iniziato a scrivere i primi pezzi. A scanso di equivoci è arrivato il comunicato della coppia. Per mettere nero su bianco e parlare in maniera vera. Continua a leggere dopo la foto.





Quello tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli era il secondo matrimonio per il cantante, seguito a quello con Michelle Hunziker, nel 1998 e dalla quale nacque Aurora. La coppia si separò poi nel 2002, in un’altra giornata clamorosa per il gossip nostrano. Come quella di oggi.

“Aurora Ramazzotti e io tutte e due in dolce attesa”: il sogno di Michelle Hunziker diventa realtà? Bomba