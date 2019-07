C’è un’ultima, grande, novità che scalda un’estate già rovente e fa impazzire i fan. Protagonista, stavolta è Taylor Mega, influencer, che con uno suo scatto ha aperto di nuovo pagine che sembravano chiuse e dubbi che tornano, periodicamente a galla. Di cosa stiamo parlando? Ci arriviamo tra pochissimo. Quello che vogliamo dirvi, intanto, è che nell’era dei social anche una foto può fare notizia, creare scandalo, oppure dare importanti informazioni.

Entrando nello specifico, infatti, Taylor Mega ha condiviso sui social uno scatto molto particolare. Un abbraccio, apparentemente ingenuo, normale, classico, con un’amica. Si tratta di Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello e molto legata alla nostra influencer. Che quando le chiedono qualcosa in più su questa strana, e bella, foto, fa orecchie da mercante e risponde: “Non ho mai detto di essere etero”. Nuovi dubbi, nuovi interrogativi, che aprono forse un caso estivo da seguire passo dopo passo. Continua a leggere dopo la foto









La foto in questione sarebbe uno scatto tratto dall’archivio, ovvero dalla partecipazione al Grande Fratello. Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo chi è Taylor Mega a chi non lo ricorda oppure a chi proprio non sa chi sia. Taylor è una classe 1993, nativa di Udine, nonostante il nome americaneggiante. È quella che possiamo definire una stella del web: sguardo sensuale e penetrante, capello biondo, labbra carnose. E una grandissima abilità ad influenzare, come va di moda oggi, scelte sulla moda, sul modo di vestirsi e altro. Continua a leggere dopo la foto





La sua vita privata è stata ricchissima di colpi di scena. Di recente si è pensato che Flavio Briatore, fresco di separazione con Elisabetta Gregoracci, avesse carpito la bella Taylor. Ma non è così. Infatti la bionda influencer, al momento, non risulta avere compagni. L’ultima sua storia è quella con il milionario Hormoz Vasfi. Ma le sue storie omosessuali, iniziate con Francesca De Andrè, continuano a fare capolino. E a stuzzicare la fantasia dei fan. Continua a leggere dopo la foto





Con Erica, insomma, potrebbe non essere un semplice abbraccio. Lei, infatti, ha mantenuto con Taylor un ottimo rapporto, così come con Gianmarco Onestini, altro ex concorrente del reality show, mentre si è lasciata con Gaetano Arena. Che tra le due possa essere davvero qualcosa di più di un abbraccio?

