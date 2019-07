“Tutta nuda!”. Belen Rodriguez senza limiti, lo scatto fa impazzire i fan

Belen Rodriguez ha deciso di mettere a segno un nuovo colpo sexy in questa calda e rovente estate 2019. Attivissima sui social, dove conta oltre 8 milioni e mezzo di followers, la showgirl ha pubblicato un post che ha fatto letteralmente girare gli occhi a mezza Italia. Si tratta di una foto sena veli per una campagna pubblicitaria, precisamente per i 10 anni di Cotril. E nel momento in cui scriviamo i mi piace sotto questo scatto hanno abbondantemente superato le 230 mila.

Numeri importanti, che sanciscono non solo la bellezza di Belen, sul quale ormai siamo tutti d'accordo e non dobbiamo assolutamente aggiungere nulla. Ma che testimoniano in modo particolare quanto il pubblico italiano sia affezionato a questo personaggio. E tantissimi sono i commenti delle celebrità: dalla cantante Noemi che commenta con quattro cuoricini, a Valeria Marini che le risponde: "Spettacolare". Ma anche tantissimi fans, sia uomini che donne, perché, si sa, quando la bellezza è vera supera anche gli steccati del sesso.













Ormai, infatti, sono tantissimi anni che la bella argentina è finita sui nostri teleschermi. Dagli inizi nel 2006, a TeleBoario, una piccola emittente privata in Val Camonica, fino al primo show condotto su Rai 3, insieme a Taiyo Yamanouchi, "La Tintoria". Da lì il successo si è spalancato: gli spot Tim insieme a Elisabetta Canalis e Christian De Sica, la partecipazione a L'isola dei Famosi la conduzione di Scherzi a Parte, Colorado e Italia's Got Talent. Insomma, Belen Rodriguez è un personaggio fisso della nostra televisione. Ed è entrato nel cuore di tutti.





Ma torniamo allo scatto che ha fatto rigirare il web. La sua bellezza e il suo fisico, stavolta, sono a disposizione di Cotril, una linea di negozi per parrucchieri. E la foto è tutta un programma. Sopra a due bei tacchi a spillo e sotto una cortissima maglietta, infatti, non c'è assolutamente nulla. Niente pantaloni, niente mutande, niente di niente! Un buon modo, insomma, di ingannare l'attesa del Festival di Castrocaro, che condurrà insieme a Stefano De Martino e Simona Ventura.

Una bellezza che, però, non appare in nessun modo volgare. Ma pulita, nitida, leggera. È questa la grandezza di Belen, il saper posare in maniera sensuale senza per forza trasgredire nel trash. Il saper acchiappare commenti e mi piace senza cadere troppo in basso. Una virtù che nella televisione di oggi non è veramente da tutti.

