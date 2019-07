Matrimonio Paola Turani: il look di Aurora fa scatenare i social

Ieri Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini dopo 8 anni di fidanzamento. I due hanno pronunciato il fatidico sì in una romantica e suggestiva location in provincia di Brescia circondati da parenti e amici. Tra gli invitati non mancano i volti noti, prime tra tutte Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, accompagnate rispettivamente da Tomaso Trussardi, uno dei testimoni, e Goffredo Cerza. Per l’occasione mamma e figlia hanno sfoggiato dei look glamour dai colori e dallo stile opposto: se la presentatrice ha scelto una jumpsuit rossa, Aurora ha preferito un minidress lilla.

Paola Turani e Riccardo Serpellini per le romantiche nozze ha voluto al suo fianco parenti e amici più cari. Tra gli invitati, anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, che hanno colto l’occasione per sfoggiare due look molto glamour ma decisamente opposti. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice di origini svizzere, apparsa al fianco del marito e testimone Tomaso Trussardi, ha scelto una jumpsuit rossa con dei mini pois bianchi, caratterizzata da dei pantaloni ampi e un corpetto camicia portato con le maniche scorciate. (Continua a leggere dopo la foto)





Per completare il tutto, una borsa a tracolla color panna e un elegante chignon che ha messo in risalto i lineamenti perfetti del viso. Per quanto riguarda la figlia Aurora, invece, questa ha preferito un outfit da piccola principessa con un minidress di tulle lilla con la gonna pomposa, la maxi scollatura e dei nastri neri che le hanno segnato il punto vita. (Continua a leggere dopo la foto)





Ha poi indossato dei sandali neri stringati con il tacco basso e quadrato e ha tenuto i lunghi capelli sciolti e leggermente ondulati. Chi è la più elegante delle due? Considerando il fatto che i loro look hanno uno stile completamente diverso, è impossibile stabilire la vincitrice, l’unica cosa certa è che entrambe si sono distinte per bellezza e fascino.