Melissa Satta, torna la ‘fede’ al dito. Quell’anello fa impazzire tutti

Dopo le notizie sulla fine della loro relazione, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng immortalati di nuovo assieme dal settimanale “Chi, che ha sorpreso la showgirl e il calciatore insieme a Ibiza, in Spagna, assieme al loro bimbo. Non è chiaro se si tratti di un riavvicinamento definitivo o momentaneo, fatto sta che lo scorso inverno la situazione pareva irrimediabile.

Il calciatore si era trasferito al Barcellona, mentre continuava a lavorare a Milano e in giro per il mondo. Tutti davano ormai la relazione – coronata dalle nozze a Porto Cervo, nel 2016 – ormai per compromessa e si è anche parlato di pratiche di divorzio. Ora la vacanza assieme, anche se lo stesso magazine diretto da Alfonso Signorini sottolinea che Melissa è stata avvistata in barca assieme al difensore del Milan Alessio Romagnoli e non è la prima volta: era successo anche a Milano per le vie del centro. (Continua a leggere dopo la foto)









Melissa Satta a messo a tacere le voci che l’avrebbero voluta nuovamente innamorata di quello che si è poi rivelato un grande amico della showgirl, nonché ex fidanzato di un’amica. “In questi giorni sono stata oggetto (o forse sarebbe meglio dire ‘bersaglio’) di spiacevoli quanto inveritiere invasioni nella presunta mia vita sentimentale e privata”: così Melissa Satta si era sfogata su Instagram per smentire categoricamente le voci circolate su un suo presunto fidanzamento. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il problema vero – aveva aggiunto – è che così oggi che ogni notizia, anche quella più falsa e tendenziosa, riceve consacrazione nel tam – tam mediatico che si scatena sul web e dallo stesso acquisisce una propria legittimazione ad esistere, secondo il famigerato meccanismo delle fake news”. La trentatreenne di Boston è stata poi avvistata in Sardegna proprio insieme all’ex marito. Ma a dispetto di quanti pensavano che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma, il rapporto tra i genitori di Maddox sembrerebbe essersi rasserenato solo per il bene del bambino. (Continua a leggere dopo la foto)





Dunque, la vacanza sullo yatch altro non sarebbe che un modo per far pesare meno la separazione tra mamma e papà al piccolo. Nell’ultimo scatto postato, Melissa Satta mostra un vistoso anello all’anulare. Ma non è la fede che due anni fa si è scambiata con Boateng, ma un anello di calamaro fritto. La showgirl lo ha sfoggiato ironicamente seduta a tavola nella splendida location di Taormina, dove l’ex velina si trova in occasione del Taormina Film Fest.

Foto hard Diletta Leotta: indagati due giornalisti. Ecco chi sono