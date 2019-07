Una Belen da turbo quella che da Ibiza ci fa sapere che la sua estate è “dorata”. Questo ha scritto Belen Rodriguez in calce all’ultima, pazzesca e piccantissima, foto data in pasto al suo popolo di Instagram. Eccola, la strepitosa showgirl argentina, sdraiata su un gonfiabile dorato, appunto. Occhi chiusi, un sapiente gioco di luci ed ombre, la Rodriguez si mostra fasciata in un bikini rosso, i cui slip sono di fatto sono costituiti soltanto da un esile filo rosso.

Una foto incendiaria, soprattutto perché Belen mostra in un primo piano vietato ai deboli di cuore la perfezione delle curve del suo lato B. E i fan apprezzano. Belen sta trascorrendo le vacanze al mare con il compagno Stefano De Martino e il figlio Santiago. La bellissima showgirl argentina ama condividere alcuni momenti della sua giornata con i suoi followers su Instagram. (Continua dopo la foto)









Questa volta a infiammare il web è stata una fotografia che la ritrae in piscina, sdraiata su un gonfiabile. La Rodriguez è di profilo, ma il micro bikini lascia intravedere le sue forme. La didascalia della foto è “Golden Ibiza”, e subito arrivano le reazioni degli utenti. Le più scherzose dicono: “Per vederla stavo quasi andando a sbattere con la macchina” e anche “Beato il gonfiabile”. (Continua dopo la foto)









Il resto dei commenti celebrano invece la sua bellezza e sensualità. Belli e innamorati più che mai, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze insieme a Ibiza, in compagnia del figlio Santiago. Sui loro profili social pubblicano fotografie e dediche d’amore, ma c’è un’immagine che più delle altre ha colpito i fan per l’affiatamento mostrato dai due. (Continua dopo la foto)



Nello scatto i due si guardano complici e sorridono. Belen è seduta sulle gambe del compagno e il suo vestito mostra una scollatura vertiginosa, oltreché uno spacco da urlo. L’ennesima testimonianza che il loro ritorno di fiamma è destinato a durare. Da tempo, infatti, le cronache parlano di una possibile seconda gravidanza. Al momento nessuna conferma ufficiale, ma l’intenzione sembra esserci.

