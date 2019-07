“Ebbene si!!! Habemus tette!!!!”. Con queste parole Irene Capuano ha annunciato la grande novità sul suo davanzale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi compagna dell’attore Francesco Arca, si è rivolta ai prodigi della chirurgia estetica per rifarsi il seno. Una decisione inevitabile, presa in seguito alle due gravidanze e ai loro conseguenti periodi di allattamento. Dopo i quali non riusciva a piacersi più dal punto di vista estetico. E allora ecco la decisione: bisturi e silicone. E un conto a 4 zeri sicuramente.

Ma la decisione è stata sofferta e obbligata. In seguito alla nascita dei due figli, Brando Maria e Maria Sole, infatti, la Capuano ha visto una progressiva diminuzione della sua taglia: “Dopo due allattamenti molto molto lunghi (Maria Sole due anni e Brando Maria 10 mesi) il mio seno era completamente sparito… si era prosciugato… mi guardavo allo specchio e non mi piacevo… poi essendo molto alta e con due spalle larghe larghe diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote…”. Continua a leggere dopo la foto.













“Mi raccomando andate sempre da professionisti.. è un’operazione a tutti gli effetti… in anestesia totale… non si scherza!!” ha detto Irene Capuano alle sue followers, consigliandole e aiutando ad informare su questioni che, comunque, rimangono serie e con le quale, ci teniamo a ripeterlo anche noi, non si deve assolutamente scherzare. “In soli tre giorni post operatori sono tornata a casa dai miei bambini e nel giro di una settimana avevo ripreso la mia vita normale!!!”. Irene si è rivolta al famoso Antonio Spagnolo, celeberrimo chirurgo dello spettacolo, ascoltando così il consiglio di Karina Cascella. Continua a leggere dopo la foto.





“Sì, lo ammetto ci sto prendendo gusto!!! – ha scritto ancora Irene Capuano su Instragram – Se guardate il mio profilo non ho mai messo foto in costume perché non mi sentivo a mio agio.. perché i kg di troppo dopo le gravidanze non mi permettevano di vedermi in forma… da un mese ho ripreso la mia alimentazione… bevo tanta tantissima acqua e finalmente sto riprendendo il mio peso forma… ora tutto sta a mantenere e continuare così!!! I risultati ci sono e mi sento molto carica anche perché con due bambini al mare non sto ferma un minuto… questa è la mia palestra! questa è la mia vita!”. Continua a leggere dopo la foto.



Irene Capuano infatti ha anche scelto di cambiare stile di vita e seguire una dieta e un regime salutista molto ferreo. Solo così, infatti, potrà continuare a piacersi nonostante le due gravidanze che, in un modo o nell’altro, hanno segnato il suo fisico. E a giudicare dalle foto, diciamo che si è ripresa alla grande.

