“Il seno tutto fuori”. Guendalina Tavassi esplode nel suo micro costume

Guendalina Tavassi è pronta a riscrivere i pericoli della spiaggia. Perché se c’è il rischio di una bomba d’acqua, con lei sotto l’ombrellone c’è il rischio di una bomba sexy. L’ultima foto che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instragram, infatti, lascia assolutamente senza parole. E non per il panorama, l’acqua cristallina e il cielo azzurro. Ma per le sue curve, il suo seno e un fisico assolutamente da impazzire. Chi la conosce sa di cosa stiamo parlando, a chi invece non ha presente la modella gli consigliamo di continuare a leggere questo nostro articolo.

Guendalina, che ha mosso i primi passi nel piccolo schermo nel 2010, precisamente al Grande Fratello 11, ha fatto scatenare i fan. “Rischio esplosione” commenta un utente. “Potreste fare anche delle foto mentre guardi il mare?” è invece la proposta, piccante e tutt’altro che innocente, di un altro. “Corpo da brasiliana” è l’osservazione di una fan donna. Perché Guendalina raccoglie endorsement da entrambi i sessi. Ed è questa la chiave del suo successo. Continua a leggere dopo la foto.









Un successo che dal GF è continuato a Pomeriggio 5 insieme a Barbara D’Urso, dalla quale è stata chiamata per fare l’opinionista. E sempre sullo schermo della televisione abbiamo visto il suo litigio, al limite del politicamente corretto, con Christian Imparato, concorrente del Grande Fratello ma dell’edizione 2019. Non solo tv per lei, ma soprattutto social network. Sono quasi 1 milione (per essere precisi 800 mila) i followers su Instagram, che tutti i giorni sono inondati di storie, foto, post che ritraggono il suo bellissimo corpo e il suo fisico statuario. Continua a leggere dopo la foto





Ed eccola qui la foto incriminata di cui vi avevamo parlato. Siamo a Formentera, una delle quattro isole principali dell’arcipelago delle Baleari, in Spagna, regina dell’estate insieme ad Ibiza e meta di tantissimi vip. E sullo sfondo del suo mare, ecco gli scatti di Guendalina, al limite del sensuale. Un costume che potremmo definire mini, due pezzi, un viola che metteva in risalto il colore della sua pelle e, soprattutto, le sue taglie, un fisico asciutto, tonico, tirato. Una forma, insomma, splendida. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 🦎Formentera 2019🦎 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 2 Lug 2019 alle ore 9:51 PDT

Nel momento in cui scriviamo sono oltre 24 mila i mi piace e oltre 200 i commenti. Numeri da capogiro ma che sono, senza dubbio, destinati a crescere. Di pari passo alla bellezza di Guendalina, che rivedremo presto sugli schermi di Canale 5. Chissà in quale avventura, litigio o storia d’amore.

