Come dice il proverbio? Altezza è mezza bellezza. Devono saperlo bene Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più famosa, o perlomeno tra le più famose, criticate, seguite, amate e odiate al tempo stesso, d’Italia. L’ultimo loro scatto, infatti, ha suscitato opinioni abbastanza contrastanti tra i fans. Al quale occhio, si sa, non sfugge veramente nulla! Basta un capello fuori posto, uno sguardo di traverso, un sorriso diverso dal solito che ecco la crisi, la trovata, insomma: la notizia.

Ma arriviamoci per gradi. Iniziamo a dirvi, innanzitutto, che i Ferragnez, questo il nome emblema dei due, sono a Roma, in occasione del Fendi Show, la kermesse di moda a cui Chiara ovviamente non può mancare. E così, tra le bellezze della Città Eterna, tra gli scorci di Castel Sant'Angelo, la vista del Cupolone, il paesaggio dei Fori, una tappa al Colosseo era proprio immancabile. I due si sono ritrovati davanti al tempio dei gladiatori per la più classica delle foto tra innamorati. Però… c'è un però.









Nella foto, i due, nel loro caratteristico biondo platino, pieno zeppo di tatuaggi lui, con un bel bicchiere di vino in mano, candida come la neve lei, hanno qualcosa di particolare. Fedez infatti sembra particolarmente più alto di sua moglie, cosa assolutamente non vera, visto che il rapper e produttore non è quello che si dice uno spilungone. La foto, però, è finita su Instagram e nel giro di qualche ora ha fatto letteralmente il giro della rete. Finendo in pasto agli utenti.









E allora subito sono iniziati i commenti. "Ti sei per caso messo su un gradino per sembrare più alto?", chiede una fan, mentre un'altra le fa eco: "Hai messo i tacchi stasera? Dicci la verità". Tutti a chiedere, insomma, come facesse ad essere più alto di Chiara, se le avesse rubato i tacchi, se fosse salito sui trampoli, tra scherzo, presa in giro e odiatori da social. E chissà se, dall'altro lato dello schermo, Fedez si sarà fatto una risata oppure si sarà risentito.

Quello che è certo è che non c’è stata nessuna uscita pubblica. Mentre lo scatto, in pochi minuti, ha superato i 200 mila like. Con tanto di pubblicità per Fendi, il cui marchio era bene in vista sulla camicia di Fedez. Ma questo, si sa, è il loro mestiere. E anche uno scalino usato per sembrare più alto può fare la differenza.

