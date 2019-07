Che l’estate 2019 fosse calda e torrida l’avevamo capito, ma con Elettra Lamborghini andiamo veramente sul rovente. E ci vuole poco: Instagram, una foto da vedo e non vedo, ed ecco che la temperatura sale. Soliti capelli ricci, lunghi, che gli cadono sulle spalle. Un paio di occhiali in testa, sguardo penetrante, pantalone blu ma, soprattutto, una maglietta bianca cortissima. Con sotto, ovviamente, niente.E il post è diventato subito virale con oltre 370 mila mi piace e più di 1.500 commenti.

“Cual es tu outfit favorito de Tocame?” scriveva la bella ereditiera. Il riferimento è al singolo Tocame, pubblicato lo scorso 5 giugno in collaborazione con Childsplay e Pitbull, ed estratto dal primo album in studio Twerking Queen. 2 minuti e 40 secondi di mosse sensuali e ritmo latino e reggaeton, per l’etichetta Universal. Che però, a dirla tutta, in Italia non è riuscito a sfondare: 45esima è infatti la posizione massima raggiunta in classifica. Tutta un’altra cosa però nel mondo del social. Il video della canzone su Youtube ha superato ampliamente i 2.4 milioni di visualizzazioni! Numeri da capogiro, come da capogiro sono le curve di Elettra Lamborghini.













Facciamo però un passo indietro: chi è, oltre ad essere una bellissima cantante, Elettra Lamborghini? Innanzitutto è un’ereditiera famosissima, figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote del fondatore dell’omonima azienda Ferruccio Lamborghini. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo iniziano piano, dalle discoteche di Milano, per poi arrivare in tv al Chiambretti Night. Da qui inizia la sua scalata: prima in Spagna, poi in America Latina, dove partecipa ad alcuni reality, e infine sulle pagine di PlayBoy Italia e nel docu-reality di MTV Riccanza. Continua a leggere dopo la foto





Il successo vero però arriva nel 2019, quando Rai 2 la chiama come giudice di The Voice of Italy insieme a Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio. Qui infatti, grazie alla sua bellezza, alla sua esuberanza e alla sua simpatia, riesce, come si dice in gergo, a bucare lo schermo. E a fare letteralmente il botto sui suoi social, aumentando vertiginosamente i followers. Che vanno letteralmente in estasi quando pubblica foto simili: maglia corta e sotto niente. Continua a leggere dopo la foto

Visualizza questo post su Instagram Cual es tu outfit favorito de #TOCAME?! 🔥🤨 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 3 Lug 2019 alle ore 4:25 PDT

E così non si dovrà aspettare un sequel di Tocame. Basta andare sul suo profilo Instagram per restare ammutoliti da tanta bellezza. Questo e tanto altro è Elettra Lamborghini, che con una maglietta un po’ più corta del normale, sa scatenare un’onda virale. E alzare le temperature.

