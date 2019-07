“Felici in due”. La cantante ha sposato la sua bellissima Elisa: le foto delle nozze

”È un atto d’amore, un modo per ribadire un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Bisogna diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile”, così ha annunciato le nozze con la fidanzata Elisa, 35 anni. Nel 2012, in un’intervista a Vanity Fair, aveva spiegato che ognuno ha i suoi tempi per fare coming out: ”Viviamo in un Paese pieno di pregiudizi. E se fai questo mestiere non è la prima cosa da dire”.

“Si esiste la felicità ! Si esiste l’amore! Si esiste la gioia pura! Ed esistiamo io e te @elisa_valentinas, che ieri mi hai reso la donna più felice di questo mondo. Non riesco a trovare le parole giuste. Sento di essere fortunata, grata, amata e provo una gioia che non riesco a descrivere”, ha scritto ancora. (Continua a leggere dopo la foto)









”È stato tutto perfetto, magico e come lo abbiamo sempre immaginato. Vorrei solo dire grazie a te che finalmente sei mia moglie, grazie a tutti i nostri amici e parenti che ieri si sono emozionati con noi e grazie a tutte le persone che in questi mesi ci hanno aiutato a organizzare questo sogno indimenticabile”. Nella foto la cantante Antonella Lo Coco posa insieme a sua moglie, Elisa, 35 anni. (Continua a leggere dopo la foto)





La proposta di matrimonio è avvenuta nel corso di una puntata di ‘All together now’ su Canale 5. La sua carriera conta molti traguardi importanti, tra cui l’apertura del live di Elisa all’Arena di Verona e a Pesaro, nel 2008 con gli Shadow Zone… Ha partecipato a X Factor 2012, riscuotendo una mole impressionante di consensi e conquistando il terzo posto alla finale. Il suo primo album è intitolato Cuore scoppiato, disco d’oro di quell’anno per i download in digitale. (Continua a leggere dopo la foto)





Felici in due è il titolo del singolo di Antonella Lo Coco, dedicato alla sua dolcissima compagna di vita e oggi moglie Elisa. La cantautrice siciliana le ha fatto una strepitosa sorpresa nel corso dello show All Together Now – condotto da Michelle Hunziker e J-Ax – lasciando tutti senza fiato.

