“Ci hai preso per il…”. Bufera su Cristian Imparato: i fan non accettano quello che è successo

Morto un papa se ne fa un altro e chiusa una porta si apre un portone. La filosofia di Cristian Imparato è questa dopo aver concluso (sembra non proprio pacificamente) la sua storia d’amore con Davide Vitale. I due si sono detti addio dopo un mese dall’inizio della loro unione. Con un post su Instagram, il cantante e opinionista ha confermato tutto, assicurando però che i rapporti con l’ormai ex sono ottimi. E allora perché tanto astio?

C’è qualcosa che vi manca, un passaggio in particolare modo. Il messaggio del cantante però non è bastato a sedare i dubbi della sua fanbase, che si è rivoltata contro l’artista accusandolo di aver speculato e di aver creato un rapporto di convenienza, solo per apparire sui giornali. (Continua dopo la foto)









“Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media. Visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto , anche se per poco tempo, una persona splendida al mio fianco. Davide ti vorrò sempre bene. Ti auguro di trovare ciò che meriti!”. (Continua dopo la foto)





Queste le parole di Cristian Imparato, reduce da una riottosa esperienza al Grande Fratello, che non hanno convinto la maggioranza dei suoi fan. Nel post, il cantante spiega che la decisione è stata dettata “da una serie di circostanza che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto”. La soluzione di annunciarlo in questo modo è stata trovata dopo aver riflettuto sulla possibilità che terze persone o i media potessero rovinare la stima reciproca di entrambi, anticipando con versioni non ufficiali della news. Tuttavia questa precisione però non è bastata a risparmiare critiche. Cristian Imparato è stato infatti accusato di aver creato tutto a tavolino, per una questione di immagine. (Continua dopo la foto)







Lui si è sfogato così: “Io posso capire la curiosità e quello che volete, però c’è un limite a tutto! Voglio chiudere l’argomento. Io non gli voglio male, ci auguriamo il bene anche se come si dice a Roma ‘morto un Papa se ne fa un altro’. La cosa che mi fa ridere è che leggo commenti in direct di gente che mi fa tanta pena e mi dice che ho voluto fare la storia finta o che sono finto. Cioè ragazzi ma la gente è scema? Io sono scioccato, veramente scioccato, davvero”. Ma la colpa è sempre di chi rende possibile tutto ciò… e se vi state chiedendo ‘chi?’, spegnete il vostro smartphone e guardate la sagoma riflettente nel black mirror: è colpa sua! Si scherza, eh.

