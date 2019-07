“Ma che succede?”. Sophia Loren così per strada, la foto genera preoccupazione

Sophia Loren come nessuno l’aveva mai vista. Trasandata, con i capelli bianchi e soprattutto in sedia a rotelle. Uno choc per i fan della diva italiana più amata nel mondo. La Loren, è stata avvistata “in queste condizioni” a Bari, al porticciolo di Santo Spirito nel quartiere costiero a nord della città. Quando l’hanno vista, in tanti si sono incuriositi e si sono avvicinati: lì per lì non si erano resi conto che si trattasse di lei. E infatti chi la poteva riconoscere in quel modo? Noi siamo abituati a vederla sempre bella, perfetta e curata. Non bella, bellissima. Anche considerando che Sophia Loren è nata nel 1934. Quindi ha la sua età, divinamente portata.

La Loren è nata a Roma ma è cresciuta a Pozzuoli e, prima di diventare la diva che è oggi, ha intrapreso tante strade. Quando era ancora Sofia Lazzaro, ha partecipato a concorsi di bellezza, fatto fotoromanzi, recitato piccole parti in film minori. Poi fu notata da Carlo Ponti che le propose un contratto di 7 anni. E che lei sposò poco dopo. Continua a leggere dopo la foto









Così è iniziata la sua carriera cinematografica. All’inizio recita per lo più nelle parti di una popolana, basti pensare a “Carosello napoletano” di Ettore Giannini, “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica e “La bella mugnaia” (1955) di Mario Camerini. Poi è passata a Hollywood al fianco di star come Cary Grant, Marlon Brando, William Holden e Clark Gable. Grazie alla sua bellezza e al suo talento diventa ben presto una star internazionale. Continua a leggere dopo la foto





Tra i premi ottenuti nella sua lunga carriera: la Coppa Volpi nel 1958 per “Orchidea nera” di Martin Ritt e l’Oscar e il premio per la migliore interpretazione a Cannes per “La ciociara” (1960) di Vittorio De Sica. Nel 1991 ha ricevuto in una sola volta l’Oscar, il César alla carriera e la Legion d’Onore. E pensare che la accusavano di sapere fare “solo” la popolana. Mah… Dal 1980 si è in parte ritirata dal set e si dedica, quando può, alla televisione. Torniamo alle foto in sedia a rotelle? Continua a leggere dopo la foto





Come è possibile che se la passi così? Semplice, Sophia Loren sta semplicemente recitando nel nuovo film che il figlio Edoardo Ponti sta girando in Puglia. Proprio la sera del 3 luglio è stata girata la prima scena di Sophia Loren che, in queste foto, è stata ritratta da Arcieri. Che film sta girando Ponti? Si tratta di una pellicola ispirata al romanzo “La vita davanti a sé”. La città, ora che si sa che Sophia Loren, è in giro, si è bloccata…

“È un onore intanto poter accogliere una regina del cinema, e non solo, come Sophia Loren – ha detto Antonio Parente, direttore dell’Apulia film commission – che rappresenta per tutti quanti noi un pezzo della storia del nostro Paese. Allo stesso tempo siamo fieri di essere stati scelti dalla produzione e da Edoardo Ponti, che oggettivamente aveva diverse alternative a portata di mano”.

Sophia Loren: età, altezza, peso, il vero nome, figli, marito e vita privata. Tutto sulla regina del cinema