Leopoldo Mattia è cresciuto: com’è diventato il figlio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

A 41 anni Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, torna in bianconero dopo una stagione al Psg, con un contratto di un anno a circa due milioni di euro a stagione, bonus esclusi. E con nessun vincolo o garanzie di presenze, un particolare che non nessuno avrebbe accettato, né il club né lui, invecchiato ma pur sempre orgoglioso.

Del resto, è venuto soprattutto per far collante dello spogliatoio ed essere un fantastico numero due, dopo una vita da uno, dietro a Szczesny, cui la società ha dato amplissime garanzie. Però, nell'idea della Juve, Buffon potrebbe aiutare il ciclo nascente di Maurizio Sarri. Qui alla Juve, nonostante qualche voce di dissenso sul suo ritorno, l'impressione è che lui resti un'icona. Gigi è arrivato di buon mattino al JMedical di Torino e in tantissimi sono accorsi per riabbracciare il portiere, che torna a fare le visite mediche per la Juve diciotto anni e un giorno dopo la prima volta.









Era il 3 luglio 2001, quando il numero uno (che però ora non avrà sulla maglia) fu acquistato dal Parma per 75 miliardi di lire più Jonathan Bachini, valutato 30. Ovvero, la cifra allora record per un portiere. Prima dell'arrivo alla Juve Buffon ha trascorso le vacanze al mare insieme alla compagna Ilaria D'Amico e al figlio Leopoldo Mattia. La famiglia Buffon-D'Amico è stata fotografata da "Oggi" in Versilia, a Marina di Massa, meta estiva favorita del calciatore e la conduttrice di Sky Sport.





Gigi e Ilaria controllano a vista d'occhio Leopoldo, 3 anni, che entra in acqua con i braccioli per la sua prima nuotata in 'solitaria'. Gli ultimi scatti raccontano una giornata come tante, di relax. Il bimbo nuota accanto al papà, che poi lo premia con un abbraccio e un bacio. Per Gigi e Ilaria è un momento finalmente sereno, dopo i giorni difficili dell'inizio della storia, nel 2014. "Mi emoziono guardando Gigi", aveva raccontato parlando del compagno, che segue sempre in campo, e non solo per lavoro.





Leopoldo Mattia è nato il 7 gennaio del 2016 e la notizia era stata data in diretta su Sky: “È nato il figlio di Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Madre e figlio stanno bene”, aveva annunciato Massimo Mauro, all’epoca collega da 10 anni della conduttrice, durante Sky Calcio Club. Ma era stata la stessa D’Amico a salutare i ‘suoi’ telespettatori dicendo: “Ho bisogno di fermarmi per dedicarmi più intensamente a un’altra avventura per me stupenda e meravigliosa”.

