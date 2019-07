Ilary Blasi parla di sesso e confessa: “Francesco è invecchiato”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Da sempre il pubblico li ama perché Ilary e Francesco sono due persone semplici, simpatiche, divertenti, schiette. A proposito di schiettezza, la moglie di Francesco Totti ha parlato apertamente, come aveva fatto più volte, di un argomento molto delicato e bollente: il sesso con suo marito. Non è la prima volta che Ilary parla di certe cose, anzi, se questa volta ha “parlato” è per rettificare cose che aveva detto in passato.

Vediamo cosa ha detto. Intanto negli ultimi giorni circolava la voce che Ilary fosse incinta, in attesa del quarto figlio. A ipotizzarlo il settimanale Chi, che, dopo aver visto un pancino sospetto (stranissimo su Ilary che è sempre al top), ha pensato che la signora Totti fosse in dolce attesa. Allora Ilary si è sentita in dovere di parlare. "Quarto figlio? – ha chiarito la showgirl – Stiamo bene così".









E ha spiegato: "Io e Francesco, abbiamo tre figli e tre è il numero perfetto. La verità è che in vacanza ho trasgredito più del solito: ho la pancia un po' rilassata perché in vacanza mangio, bevo, mi riposo e, in questa settimana, non ho mosso un muscolo se non per alzarmi dal lettino e andare a prendere qualcosa da spizzicare. Sto attenta tutto l'anno, almeno in estate mi lascio andare" ha spiegato Ilary per giustificare la pancetta. Ma poi giustificare a chi? Ognuno fa quel che vuole…





Ilary ha anche colto l'occasione per parlare del marito ormai fuori dalla Roma anche come dirigente: "Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo". Ilary e Francesco piacciono tanto perché sono spontanei e in questo mondo finto i "veri" brillano.





"Noi vita noiosa? – ha detto Ilary – Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo. Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c'erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato". E se Ilary e Francesco diventassero una sit-com? A lei non dispiacerebbe: "Una sit-com come Casa Vianello? È un'idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati".

