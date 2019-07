Matteo Salvini, il bacio con Francesca diventa un caso. Tutti notano il suo viso

Tra una diretta social e l’altra Matteo Salvini trova il tempo anche per un po’ di tenerezza. Incassato lo schiaffo, se di schiaffo si può parlare, della liberazione di Carola Rackete e dell’elezione di David Sassoli a presidente del parlamento europeo, questo sì uno schiaffo in piena regola da parte di Bruxelles, il vicepremier viene fotografato in compagnia della fidanzata Francesca Verdini al party per il 4 luglio all’ambasciata degli Stati Uniti.

Lei mini abito rosa fucsia e capello sciolto, è sembrata divertirsi tantissimo e soprattutto ha riempito di coccole il suo uomo. Tanto che a un certo punto, al tavolo, è anche scattato il bacio (immortalato da Umberto Pizzi per “Formiche”). Matteo Salvini, in verità, è apparso un tantino distratto: magari stava guardando il collega vicepremier Di Maio con il quale si vocifera non sia scattato proprio nulla, nemmeno un saluto. Quello che sarà del governo nel prossimo autunno è difficile capire, quello che è certo è che Matteo Salvini e Francesca sembrano più affiatata che mai. Continua dopo la foto









Ma chi è la donna che da qualche mese sta al fianco di Matteo Salvini? Nata a Firenze, classe 1991, in una famiglia molto nota nel mondo politico. È infatti figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, e di Simonetta Fossombroni. Ha un fratello, Tommaso Verdini, che gestisce il PaStation un ristorante a Roma (città dove lei stessa si è trasferita per seguire la famiglia) e una sorellastra, Diletta Verdini (nata dal precedente matrimonio del padre). Continua dopo la foto





Ha una laurea in Economia alla Luiss, e nel suo passato troviamo diversi lavori, dall’impiego come hostess alla stesura di articoli per il magazine Ciak e l’ingaggio nel settore organizzazione eventi. Secondo quanto trapelato a mezzo stampa anche lei avrebbe intrapreso la carriera nel settore della ristorazione, a pochi passi da Montecitorio… Sul resto, compresa l’esatta data di nascita, vige il massimo riserbo. Continua dopo la foto







A lanciare l’indiscrezione sul legame con Matteo Salvini è stato il sito Dagospia, secondo cui i due si sarebbero incontrati nel noto locale dei Verdini e…da cosa nasce cosa. I rumors si sono succeduti velocemente, indicandola presto come la donna che ha preso il posto di Elisa Isoardi nel cuore di lui. Al cinema insieme per la prima di Dumbo, poi ad aprile le foto di Francesca che esce da casa di Matteo con i suoi vestiti addosso. E poi le dichiarazioni più plateali: “La mia fidanzata Francesca mi sopporta e non è facile, perché non sono una persona facile“, raccontò Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque.

Ti potrebbe anche interessare: Caduta Libera. Nicolò Scalfi vince sempre? Ora parla Gerry Scotti: “Vi faccio vedere…”

fbq('track', 'STORIE');