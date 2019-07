“Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora ed io tutte e due in dolce attesa” scrive il settimanale Diva e donna che piazza Michelle, Tomaso e Aurora in copertina. Una notizia che ha entusiasmato i fan che subito sono impazziti di gioia. In questi ultimi giorni Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono al centro del gossip. La prima perché, stando ad alcune indiscrezioni, prenderà il posto della regina della tv Maria De Filippi per la conduzione di Amici Vip. Aurora, invece, è stata al centro dell’attenzione per un fatto del passato.

Pochi giorni fa la figlia di Eros e Michelle ha scritto un lungo post su Instagram per celebrare l’amicizia. Auri ha colto l’occasione per ricordare i momenti difficili che ha dovuto superare da bambina ragazzina, quando, pur essendo nata in una famiglia felice e benestante, ha avuto tanti scogli da superare. La piccola ha dovuto superare il trauma della separazione dei genitori e poi il momento difficile di sua madre irretita dalla setta, quella che le avrebbe fatto lasciare Eros. Continua a leggere dopo la foto









Proprio i membri della setta avevano minacciato Michelle e le avevano detto che avrebbero tirato l’acido in faccia ad Aurora. Le due, per un periodo, furono costrette ad andare in giro con la scorta. Per Aurora furono momenti duri, davvero. Poi la ragazza, da adolescente, iniziò a sentire il bisogno di emergere e farsi notare. E iniziò a fare diverse cose sbagliate. “Da bambina ero insicura – si legge nel lungo post di Instagram – Molto di quel che facevo era una ricerca di approvazione” ha scritto. Continua a leggere dopo la foto





“Trasgredivo perché mi rendeva diversa, ora penso che la vera trasgressione sia comportarsi bene. “Bene” – concetto relativo, ma sono certa che a buon intenditor poche parole”. Ora però Aurora Ramazzotti è una donna matura e serena e ha superato il suo momento difficile e sconfitto i suoi demoni. Tornando alla gravidanza, è davvero incinta insieme alla madre? È stata sua madre a parlare per prima e a fare una precisazione. Continua a leggere dopo la foto





Cosa ha detto Michelle nella story di Instagram? “Ciao amore, ciao Aury, sono veramente molto offesa. Tu che solitamente mi dici tutto non mi avevi detto che in realtà sei incinta assieme a me. Ma lo devo venire a scoprire dai giornali”. Poi un apprezzamento sul marito venuto bene in foto: “A parte Tommy è venuto veramente bene. Sembra un cubano abbronzato”. Insomma, è arrivata la smentita. Ma noi continuiamo a sognare, quando sarà, la gravidanza di mamma e figlia insieme.

