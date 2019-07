Miriam Leone, il vestito viene giù. L’incidente è bollente e i fan impazziscono

Miriam Leone sempre più icone di stile e di bellezza. L’ex Miss Italia, che nei giorni scorsi ha fatto impazzire la rete con un serie di scatti bollenti, ha avuto un piccolo incidente “hot” su Instagram con un vestito regalando un momento piccante a tutti i suoi fan. Si sa, le spalline dei vestiti delle showgirl non riescono a stare su, ma scivolano sempre. La spallina dell’abito è scivolata giù molto sensualmente regalando una visione spettacolare a tutti i suoi seguaci. Miriam ha delle forme davvero molto generose e il suo décolleté sembra quasi voler uscire fuori dall’abito.

Il tutto è messo in risalto dai capelli raccolti in una cosa bassa sul collo. Uno spettacolo molto sexy che ha fatto impazzire proprio tutti. Inoltre la foto su Instagram di Miriam è resa ancora più “bollente” dal suo sguardo magnetico e dalla sua bocca socchiusa. Un vero e proprio capolavoro di bellezza e sensualità. Continua dopo la foto









I suoi seguaci hanno invaso il post di like e commenti. La fantasia dei numerosi maschietti ha creato delle immagini vietate ai minori. D’altronde è impossibile restare indifferenti davanti a Miriam Leone. Miriam Leone con i suoi occhioni verdi e il suo fisico perfetto conquista proprio tutti. Ogni uomo la vorrebbe al suo fianco: «Accetti un mio invito a cena?» Di certo i pretendenti non le mancano. Un altro fan ha notato come la foto sia molto sensuale, ma non volgare: «No seriamente .. Sei uno spettacolo Miriam , e il tutto senza bisogno di “denudarsi”, come le altre. Sei bellissima!». Continua dopo la foto





E’ proprio vero Miriam riesce ad essere irresistibile con poco. Un follower davanti a cotanta bellezza ha scritto: «Qua si rischia l’infarto». Infine un fan ha commentato: «Sei uno spettacolo». Naturalmente ad alcuni seguaci un dettaglio del look di Miriam non è tanto piaciuto: «Quelle sopracciglia no». Alla fine non si può piacere a tutti. Continua dopo la foto







Miriam Leone nasce il 14 aprile del 1985 a Catania. Dopo essersi diplomata al liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, si iscrive all’Università di Catania alla facoltà di Lettere e Filosofia, e nel frattempo studia recitazione. Nel 2008, con il titolo di Miss Prima dell’Anno 2008, partecipa a “Miss Italia”: inizialmente eliminata, viene poi ripescata fino ad aggiudicarsi il titolo.

