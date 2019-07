Non è passato molto tempo dalla rottura tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne i due, lei ex tronista e lui ex corteggiatrice, hanno anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ricordate? Nel villaggio delle fidanzata c’era anche l’altro pretendente della bella Nilufar, Nicolò Ferrari, e l’atteggiamento di entrambi non era piaciuto a Giordano ma poi la cosa era rientrata e la coppia sembrava molto unita. Cinque mesi, fa, però, l’addio.

“Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilufar non sono andate bene – faceva sapere Mazzocchi – Scrivo questo per rispetto di tutte le persone che ci hanno sostenuto nei momenti bello e brutti. Perché tutto questo è stato bello anche grazie a voi. Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete. Per questo non entro nei dettagli. Perché non fa parte di me. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene”. (Continua dopo la foto)









“Ognuno ha le sue ragioni – continuava nel post – ho fatto molti errori anche io e me ne assumo le responsabilità. Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego in questo momento difficile di avere rispetto. Rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi. Scrivo questo perché ho letto tante cattiverie su di me e su di lei”. Da quel momento in poi di Giordano non si è più saputo nulla. Nei mesi scorsi è calato il silenzio più totale sulla vita privata del romano. (Continua dopo la foto)





Ma adesso, per la prima volta, l’ex di Nilufar è stato paparazzato con un’altra donna. Famosa: si tratta della ex Miss Italia Rachele Risaliti (incoronata reginetta di bellezza nel 2016). Prima la segnalazione dei due insieme a Formentera, poi il video postato da lei in cui si vede Giordano con costume rosso impegnato a giocare a racchettoni sul bagnasciuga. E il gossip è esploso immediatamente. (Continua dopo le foto)







“Dei miei amici hanno visto Giordano Mazzocchi a Formentera in compagnia di Rachele Risaliti, ovvero la vincitrice di Miss Italia 2016. I due erano molto complici, e sono anche andati via insieme. Vi allego le foto che sono riusciti a fare. Un bacio”, ha segnalato una ragazza al sito Isa e Chia. Poi, come detto, la Storia di Rachele dove si vede Giordano. Per molti c’è del tenero, ma i due non hanno ancora confermato (o smentito) il flirt. Lui è ancora ufficialmente single dopo la rottura con Nilufar, lei invece risultava essere fidanzata con Federico Tocci, il fidanzato storico di cui però non parla più da un po’ di tempo…

Alberto Urso e Giordana sempre più uniti, stavolta li hanno beccati così