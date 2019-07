Un altro matrimonio vip. È andato in scena ella splendida cornice di Positano lo scorso sabato, 29 giugno. Prima la cerimonia religiosa, poi il ricevimento con festa scatenata all’Hotel Le Agavi per Susanna Petrone e Marco Cipriano. Lei conduttrice, showgirl e attrice partenopea nota soprattutto per aver lavorato a “Guida al campionato” 36enne è convolata a nozze con il fidanzato di lunga data Marco Cipriano, amministratore delegato dell’azienda Sciuker Frames.

La coppia ha organizzato un bellissimo e romantico matrimonio sulla Costiera Amalfitana al quale hanno partecipato tanti amici vip, tra cui Aida Yespica, Carolina Marconi, Natalia Bush. Per le sue nozze la bella Susanna ha indossato un abito tutto in pizzo con un’ampia gonna aperta sul davanti e un lungo strascico impreziosito con i ricami e con la scollatura generosa. (Continua dopo la foto)









Subito dopo il sì al suo Marco in chiesa, la Petrone ha fatto un cambio. Via la gonna con lo strascico e l’abito è diventato un tubino a sirena sicuramente più comodo e pure più sensuale, perfetto per il ricevimento con gli ospiti. Il ricevimento, come detto, si è tenuto all’Hotel Le Agavi, uno degli alberghi più esclusivi del luogo, su una terrazza con vista mozzafiato e dopo il banchetto nuziale, la festa si è protratta fino a notte fonda. (Continua dopo la foto)





Ora i neo marito e moglie, innamorati e felici più che mai, sono partiti per la luna di miele: stanno trascorrendo ora qualche giorno in barca nel meraviglioso mare italiano. Susanna Petrone, classe 1983, è stata il volto di “Guida al campionato” dal 2007 e, tra gli altri, ha lavorato a “SuperConvention”, “Alle Falde del Kilimangiaro”, “Aspettando Sanremo” e “Buona Domenica”. Nel 2010 ha realizzato un servizio fotografico per Playboy e ha recitato a teatro. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram My Special Day… ❤️ @marco_sciuker @zuhairmuradprivate @zuhairmuradmariage Un post condiviso da Susanna Petrone (@susannapetrone) in data: 30 Giu 2019 alle ore 11:51 PDT

Visualizza questo post su Instagram La nostra favola❤️ @marco_sciuker Un post condiviso da Susanna Petrone (@susannapetrone) in data: 30 Giu 2019 alle ore 12:28 PDT



Per quanto riguarda la vita sentimentale, Susanna nel 2007, ha avuto una relazione con il procuratore di calcio Davide Lippi, il figlio del tecnico Marcello, mentre nel 2009 ha vissuto una liason con Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump. Le è stato poi attribuito un flirt con il calciatore Marco Borriello, mai confermato però dalla diretta interessata: “Su Marco Borriello non rispondo. E non sono assolutamente legata a lui. Nelle foto che hanno scattato a Capri non c’era neanche un bacio. Ed è una storia di cui non voglio parlare”.

