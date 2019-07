Taylor Mega, topless mozzafiato in compagnia del fidanzato. L’influencer, 25 anni, che abbiamo visto all’Isola dei Famosi e anche al Grande Fratello, è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale Diva e Donna insieme al milionario iraniano Hormoz Vasfi, che di primavere ne conta 56. Vasfi è un businessman molto facoltoso che in passato è stato legato all’attrice e showgirl Yvonne Scio. Da settimane, in realtà, circola il rumor di un loro flirt e queste nuove foto sembrano confermarlo.

Anche se sul profilo Instagram dell’esplosiva Taylor, che in precedenza è stata legata a Sferra Ebbasta e Tony Effe della “Dark Polo Gang”, non c’è alcuna traccia dell’uomo d’affari. Forse vuole continuare a mantenere il riserbo, almeno sui social. Quando poco tempo fa la rivista Chi aveva svelato che aveva già trovato un nuovo amore con il quale aveva anche trascorso vacanze extra lusso in Vietnam, a Pomeriggio Cinque Taylor aveva un po’ glissato le domande di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)









Uscito il gossip, naturalmente Carmelita aveva affrontato l’argomento con la diretta interessata e questa aveva tentato di replicare in modo diplomatico alle sue domande sulla veridicità degli ultimi rumor sul suo conto. “Ogni mia frequentazione diventa un flirt – aveva spiegato Taylor Mega ai microfoni di Canale 5 – Se c’è qualcosa di concreto, sono io la prima a parlarne”. . (Continua dopo la foto)





Ma ora dalle nuove foto di Diva è chiaro che la provocante influencer sta passando l’estate con il magnate iranianoIn Costa Smeralda Taylor Mega e Hormoz Vasfi si godono la bella vita e per lui, come scrive TgCom24 che pubblica anche gli scatti, lei “riserva panorami mozzafiato”. Diva e Donna li ha infatti pizzicati in spiaggia tra topless, coccole e toccatine hot. E ora la Mega ha confermato questa sua relazione. (Continua dopo le foto)







Al magazine la 25enne, che in spiaggia è super sexy, ha confermato che Hormoz è al suo fianco da 3 mesi e che la differenza d’età non conta: “Al cuor non si comanda. Erano anni che provava a conoscermi. Si è fatto notare con un corteggiamento romantico, mi ha colpita con 100 rose rosse al giorno. Ha voluto conquistarmi a tutti i costi, è stata una bella dimostrazione”, ha detto.

