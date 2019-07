Francesco Totti, l’ultima follia del Pupone: “Dentro la sua mega-villa… Esagerato”

Francesco e Ilary, con i loro bambini, hanno passato qualche giorno di relax alla Baleari. Vacanze documentate dalla conduttrice nelle sue stories di Instagram. A divertire i follower una serie di video in cui Ilary, ‘armata’ di un bicchiere pieno d’acqua, si avvicina all’ex capitano della Roma mentre quest’ultimo sta controllando il proprio smartphone e gli fa un gavettone.

Le clip sono state caricate al rallentatore dalla Blasi: la prima è accompagnata dalla colonna sonora del film 'Profondo rosso', eseguita dai Goblin. Tornato a Roma l'ex capitano dei giallorossi ha deciso di fare un investimento per la sua villa. A raccontare di cosa di tratta è il quotidiano "Chi" nel numero in edicola questa settimana. Si tratta di una passione che Francesco coltiva da molti anni. Tra i "segreti" della longevità dell'ex capitano della Roma c'è il paddle. In realtà, per gli amanti del paddle la passione di Totti per questo sport non è proprio un segreto.









Ce lo ricordiamo ancora agli Internazionali del Foro Italico scambiare dritti e rovesci con Roberto Mancini. Il "Pupone" ha deciso di installare un campo da paddle nella sua nuova villa. "Nuovo acquisto nella splendida villa di Francesco Totti", scrive Chi, "che per alimentare la sua passione per il paddle, si è fatto costruire in casa un campo regolamentare per giocare. In Italia la stessa idea è venuta a Gianluca Vacchi, patito di partite in notturna di questo sport". Una vera passione quella nata in Totti, tanto forte che ora in casa ha un vero campo per poter giocare in estrema libertà e senza limiti di orario a paddle.





Lo scorso Natale, durante le vacanze di Natale passate con la moglie Ilary Blasi e il resto della famiglia, pare che Totti abbia fatto montare un campo da paddle anche in un resort alle Maldive, per non perdersi nemmeno un allenamento. Totti non è l'unico Vip stregato dal Paddle. Nella lista troviamo personaggi dello spettacolo, da Amadeus a Matilde Brandi, da Neri Marcorè a Paolo Bonolis, ma anche Diego Armando Maradona e Roberto Mancini.





Il Paddle tennis è uno sport praticato tramite una racchetta e una palla. Sport nato in Argentina, si sviluppa in modo simile al tennis, con le stesse regole tuttavia non esiste il “fuori campo” si è costituita la regola che prevede l’impossibilità di giocare direttamente sulle sponde; infatti il campo 20 m x 10 m è circondato da vetri e griglie con cui si può interagire.

