Alessia Marcuzzi, rivelazioni bollenti: “Ho il vizio del sesso”. E sulle donne…

Ultimamente Alessia Marcuzzi è stata al centro dell’attenzione per una foto in cui la showgirl appare troppo magra. Sarà stressata? Sarà stanca? Qualunque sia la ragione, crediamo che gli utenti del web non siano tenuti a prendersi certe libertà e a criticare i vip. A ogni modo, la Marcuzzi è sempre una bomba sexy. È bella, è sensuale, è simpatica. Ed è anche schietta: più volte ha dato scandalo per le sue dichiarazioni, per i look eccentrici, per le battute sulla sua vita privata e per la sua vita amorosa che è stata movimentata. Ha avuto diversi uomini prima di trovare quello giusto, cioè l’attuale marito Paolo Calabresi Marconi.

La Marcuzzi, forse non lo sapevate, ha anche un rapporto particolare con il sesso, come riporta il sito Velvet gossip che riporta alcune dichiarazioni piccanti della bella Alessia. Sapete cosa ha ammesso? "Il sesso è l'unico vizio che ho. E credo che si veda, perché fisicamente sto bene".









Non solo con il sesso, anche con la nudità… Alessia ama stare senza vestiti, la fa sentire libera. "Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani – ha detto la Marcuzzi – Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di 'cozza': alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!". Un motivo in più per far impazzire gli uomini che già – tutti – sono pazzi di lei.





Nonostante sia disinibita e schietta, Alessia Marcuzzi è una persona molto fedele che, però, vuole dal partner eros e divertimento a letto. "Sono una pazzerella – si legge ancora su Velvet Gossip – Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta.". Alessia, poi non nasconde la sua passione per le donne dalla quale si sente attratta.





Alessia, come ha detto più volte, si sente un po’ un maschiaccio e questo lo sapevamo. Ma non sapevamo provasse attrazione per le donne. “Ho una parte maschile assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose. Ho, come tutte le donne, un lato saffico. Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente. Per ora, però, sono ‘devota’ solo al mio uomo. Non ho altre curiosità”. Alessia non smette mai di stupirci.

