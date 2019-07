Francesca Baroni (Temptation Island) rifatta da capo a piedi: è irriconoscibile

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati due grandi protagonisti della quarta edizione di Temptation Island, andata in onda nell’estate 2017. La coppia, approdata nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, aveva fatto molto chiacchierare il pubblico a casa, ma dopo vari alti e bassi i due sono usciti dal programma più uniti di prima ma poi la storia è finita.

La ragazza aveva ritrovato il sorriso accanto al calciatore Alan Empereur, difensore del Verona, ma come un fulmine a ciel sereno Francesca ha comunicato che anche questa storia è finita. Lo ha raccontato a Fanpage durante un’intervista sulla nuova edizione del reality delle tentazioni. “Ho frequentato Alan Empereur del Verona per qualche mese ma la situazione non è chiarissima. Sono andata a vederlo allo stadio, mi ha dedicato un goal e mi ha mandato l’ultimo messaggio una settimana fa”. (Continua a leggere dopo la foto)









Lei ha ammesso di provare qualcosa per lui: “Mi ero un po’ innamorata solo che recentemente è sparito e ha smesso di seguirmi su Instagram”. “È tornato in Brasile e ho visto che ha pubblicato una foto con una ragazza che dovrebbe essere la sua fidanzata. Nel frattempo mi hanno contattato alcune ragazze che dicono di avere avuto una storia con lui. Sto cercando ancora di risolvere il mistero”. (Continua a leggere dopo la foto)





Amore a parte quello che ormai salta agli occhi di tutti è il drastico cambiamento dell’ex concorrente di Temptation Island. Dopo la fine del programma sembra aver fatto qualche ritocchino di troppo al viso che la rende davvero irriconoscibile. Labbra, zigomi, naso, seno e chi più ne ha più ne metta, Francesca sembra essere davvero un’altra persona. Francesca Baroni e Ruben Invernizzi hanno partecipato alla quarta edizione di Temptation Island, andata in onda nel luglio 2017. (Continua a leggere dopo la foto)





I due avevano scelto di partecipare al docu-reality di Canale 5 per capire se dopo due anni insieme erano ancora certi di essere fatti l’uno per l’altra. La Baroni è stata molto criticata durante la sua esperienza nel programma per alcune frasi offensive contro il fidanzato diventate poi virali sul web come “Sogno un futuro top” o ” Non voglio fare la figura della polla che sta con il pollo”.

