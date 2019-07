“Non è più un gioco”. Ilary Blasi, la decisione choc spiazza tutti

La decisione di Ilary Blasi stupisce. La conduttrice ha deciso di lasciare il GF Vip. Ma come mai la signora Totti ha detto di no a un programma come il GF Vip? Perché dopo 4 anni ha detto di no lasciando tutti sconcertati e delusi? Ilary ha spiegato le sue ragioni al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione – ha detto Ilary – Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo”.

Insomma, ci sarebbero motivi personali dietro alla decisione di Ilary Blasi di lasciare lo show. "È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un'altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza".









E ora chi prenderà il suo posto? La uscente Ilary passa il testimone ad Alfonso Signorini, che le ha fatto spalla negli ultimi 3 anni. Esatto, sarà proprio Signorini a prendere il posto di Ilary e a mettersi alla conduzione del Grande Fratello Vip. Ilary è felice della scelta della produzione e augura il meglio all'amico e collega: "Mi dispiace staccarmi da lui perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione del GF Vip".





Ok, il conduttore c'è. Ma chi saranno i vip che entreranno nella casa? Non si sa. Si sa invece che proprio Signorini si sta occupando personalmente dei famosi che faranno parte del reality. Qualche sorpresa circa l'identità dei famosi scelti potrebbe cominciare a circolare già tra qualche giorno. E Ilary? Ha preso la sua decisione ed è felice così. Forse, però, il pubblico è un po' meno felice… Di sicuro però la rivedremo in tv: pare infatti che Ilary condurrà Giochi senza frontiere.





Intanto lady Totti, insieme al marito Francesco e ai figli, ha passato qualche giorno di vacanza alle Baleari come mostrano le sue Stories di Instagram. Tra queste ce n'è una in cui lei, con un bicchiere pieno di acqua, si avvicina a Totti intento a guardare il cellulare e gli fa un gavettone. Una "storia" a rallentatore con la colonna sonora del film 'Profondo rosso'. Ma quanto le piace di scherzare?

