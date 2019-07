Il segreto di Chiara Nasti: “Non bevo acqua da 2 anni”. Bufera sui social

A un commento su un post di Instagram in cui mostra qualche smagliatura, Chiara Nasti rivela di non bere acqua da due anni perché “non è di mio gradimento”. Questo il segreto del suo successo, dunque? Il commento è stato preso di mira sui social, criticato aspramente da tanti che hanno sottolineato come il suo status possa influenzare negativamente tantissime ragazzine che la seguono e possono quindi emularla.

Uno scivolone incredibile per Chiara Nasti, che ha rivelato di non bere acqua da due anni. Sul web, tutti contro di lei. Questo il commento su Instagram: "La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l'acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo :)". Dopo il grande clamore causato dalla sua frase, Chiara Nasti ha replicato ironicamente in una serie di stories.









Prima chiedendo scusa all'acqua e poi spiegando di non essere tenuta a spiegarsi perché "non tengo corsi di formazione". Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando. Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase: "Che messaggio lasci passare" la si usa un po' per tutto. Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive.





Tantissimi commenti su Twitter, su Instagram che, anche tra molta ironia, hanno stigmatizzato il comportamento della influencer: "Ma come fa a essere viva se non beve acqua da due anni?". "Questi sono i bellissimi messaggi trasmessi alle ragazzine da queste pseudo-influencer". Chiara Nasti nasce a Napoli nel 1997. La sua passione per la moda fa sì che la giovane napoletana entri subito nell'universo del web come fashion blogger e influencer.





🍑



La sua, difatti, è una carriera nata prestissimo e sviluppata in modo molto veloce. Il successo ottenuto, difatti, ha fatto in modo che Chiara Nasti diventasse subito una delle “Top social” più famose in Italia e una delle più seguite con circa 1,6milioni di followers. Molto legata alla famiglia e alla sua terra, Chiara – negli anni – è stata associata sentimentalmente al rapper Emis Killa, con il quale la giovane avrebbe avuto una relazione.

