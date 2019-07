Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. A dare la notizia, dopo giorni di rumors, è stata Giulia Cavaglia attraverso i suoi profili social. Da giorni la coppia era al centro delle polemiche per un presunto tradimento di Manuel nei giorni in cui, insieme ad alcuni amici, era volato a Ibiza per una vacanza di soli uomini.

In quei giorni si è detto di tutto del presunto tradimento e della rottura avvenuta già prima della partenza di Manuel per la Spagna. Ma la coppia continuava a negare di essersi lasciata. Fino a ieri sera, quando Giulia con una storia su Instragram ha confessato la rottura. Adesso arriva il colpo di scena. L'ex tronista Giulia Cavaglia e l'ex corteggiatore Giulio Raselli ieri sera si sono rivisti.









Nelle Ig Stories pubblicate sui loro profili, hanno condiviso un video in cui, diretti a Milano, appare lo stesso identico cruscotto della vettura. Lo scoop che è stato diffuso da alcune fanpage, ha scatenato il gossip su un ritorno di fiamma tra i due, dopo l'ufficializzazione della Cavaglia sulle fine della storia d'amore con Manuel Galiano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, rivale proprio di Giulio. Il protagonista nell'attuale edizione di Tempation Island, terminate le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia di Canale 5, è tornato da poco dalla recente avventura in Sardegna.





Gli utenti, incuriositi, gli hanno domandato cosa ne pensasse della rottura tra Giulia e Manuel e l'ex corteggiatore ha preferito non esporsi anche se, ha ribadito di provare ancora una grande stima per l'ex tronista che le ha regalato tante emozioni durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Il triangolo Giulio Raselli, Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, rispettivamente corteggiatori e tronista dell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne, ha tenuto banco a lungo prima della scelta di Giulia, che inaspettatamente è ricaduta su Manuel.





Nessuno avrebbe immaginato neanche che questa coppia entrasse in crisi quasi subito a causa di un viaggio di lui a Ibiza con gli amici e di un presunto tradimento (di cui diverse persone avrebbero le prove, ma che il diretto interessato ha sempre smentito).

