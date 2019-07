“Ma che montagne russe stupende!”. La scollatura di Eli Gregoraci manda in tilt

Elisabetta Gregoraci sa sempre come sorprendere i suoi follower. Nelle ultime ore, ha pubblicato sui social una foto che ha lasciato tutti senza fiato. Nell’ultima foto pubblicata l’ex moglie di Flavio Briatore si mostra stretta in un vestito di paillettes nere con uno scollo profondo a V, che mette in risalto il prosperoso seno. I fan sono impazziti subito nei commenti.

Una scollata che lascia davvero poco all’immaginazione. “Complimenti, sei una bellezza rara” scrivono alcuni seguaci sotto lo scatto. “Sei un sogno bellissimo da cui un uomo non vorrebbe mai svegliarsi”, i commenti sotto il post Instagram della Gregoraci arrivano davvero uno dietro l’altro: “Quel vestito molto sexy ti sta una vera poesia”. “Ma che montagne russe stupende!”, si legge – tra gli altri – sotto il post della Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma la prima “uscita” di Elisabetta è stata ampiamente apprezzata dal pubblico che non vede l’ora di incontrarla per il secondo appuntamento, previsto per il 7 luglio 2019 a Brindisi. Migliaia di like dopo pochissimi minuti dalla pubblicazione e i fan commentano con entusiasmo. Apprezzatissima per la sua bravura e per il suo carattere solare, la showgirl non passa inosservata nemmeno per la sua bellezza meridionale. (Continua a leggere dopo la foto)





Nei giorni scorsi, la showgirl è finita nel mirino degli haters per un selfiein compagnia del figlio Nathan Falco, nato dall’amore con l’imprenditore Flavio Briatore e con il quale, oltre ad essere una madre molto amorevole e dolce, ha anche un bellissimo rapporto. “Selfie con la mamma. Io&Te”, scrive nella didascalia Elisabetta, corredata anche da un cuore rosso. (Continua a leggere dopo la foto)





Immediata la reazione di alcuni haters, che hanno preso la palla al balzo per offendere la showgirl con frasi a dir poco vergognose come: “E ma sta faccia da tr**a per un selfie da mamma non mi pare normale”. “Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile”, ha replicato Elisabetta.

