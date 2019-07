Nozze bis: la coppia di super vip si è giurata ancora amore eterno (che sorpresa)

Secondo matrimonio per Joe Jonas e Sophie Turner. I due si erano sposati, a sorpresa, due mesi fa a Las Vegas (facendo celebrare il matrimonio a un sosia di Elvis) ma lo scorso week-end il cantante e l’attrice hanno deciso di giurarsi ancora amore eterno e di rinnovare le promesse d’amore con una cerimonia formale. Per il secondo sì hanno scelto un castello della Provenza che, a quanto pare, in questo periodo è molto in voga. Sempre lo scorso fine settimana si sono sposati – per la seconda volta – in Provenza anche Charlotte Casiraghi e il produttore francese Dimitri Rassan. Perché Joe Jonas e Sophie Turner hanno fatto un secondo matrimonio? Per dare ad amici e parenti la possibilità di essere presenti in un momento così importante della loro vita.

I festeggiamenti si sono tenuti in forma privata ma i neo-coniugi sono stati paparazzati e sono apparsi in tutto il loro splendore, più eleganti che mai. Ovviamente erano presenti tantissimi vip. Tra loro anche Priyanka Chopra, che ha appena sposato Nick Jonas a dicembre, Kevin e Danielle Jonas, Ashley Graham e il marito Justin Ervin. Continua a leggere dopo la foto









E la sposa come era vestita? Sophie Turner ha scelto due abiti bianchi per il suo matrimonio: uno per la cena di prova, l’altro per la cerimonia vera e propria. Il primo giorno ha optato per un abito semplicissimo ed elegantissimo firmato Louis Vuitton con la gonna a tubino che le metteva bene in evidenza le sue forme perfette, uno scollo generoso e spalline non troppo sottili. Ai piedi aveva dei sandali argentati con il tacco. I capelli erano raccolti in modo romantico. Continua a leggere dopo la foto





I fratelli di Jonas e i membri della band DNCE hanno fatto da testimoni dello sposo. Ah! Anche il cane della coppia ha partecipato al matrimonio: ha fatto un’apparizione in smoking. Lo scorso fine settimana è stato pienissimo di matrimoni. A essersi sposati per la seconda volta oltre a Charlotte Casiraghi e Sophie Tumer, anche Zoë Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz. Insomma, tanta roba. Continua a leggere dopo la foto





Tornando al matrimonio dell’attrice e del cantante: prima del rito c’è stato un ricevimento molto sfarzoso al Le Chateau de Tourreau in Provenza. Tutti gli invitati erano vestiti di bianco, mentre i due coniugi si sono presentati con abiti rosso fuoco. Di sicuro non volevano passare inosservati. E comunque sono sempre bellissimi! Cosa altro aggiungere se non un sentito: viva gli sposi? Niente.

Charlotte Casiraghi, sposa di nuovo Dimitri Rassan: nozze meravigliose