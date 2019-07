Che ogni tanto Arisa ne combini una delle sue lo sappiamo tutti. Ma fino a questo punto non c’era ancora arrivata. La cantante di “Sincerità” si è fatta scattare una foto mentre è in sella ad una moto e annuncia il suo arrivo ad Anzio. Si tratta del concerto della cantate di domenica 30 giugno e che, ancor prima di iniziare, si è preannunciato spumeggiante. L’evento gratuito, pianificato dall’Amministrazione comunale, si è svolto in Piazza Garibaldi in occasione dei festeggiamenti finali in Onore del Patrono della Città. Al termine un grandioso spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte.

Arisa tuttavia ha scaldato i cuori dei cittadini ancor prima del suo arrivo, postando una foto sul suo profilo ufficiale Instagram in sella ad una moto: “Stiamo arrivando Anzio. A stasera!”. Bella, con un look esuberante, Arisa è apparsa in ottima forma: tra i personaggi italiani più amati della musica e della tv, è ripartita il 15 giugno con il tour “Una nuova Rosalba in città”, che la porterà sui palchi di tutta Italia. (Continua dopo la foto)









Dopo Sanremo e il successo nei club, Arisa lancia il nuovo progetto che si preannuncia come “un’esperienza live completamente inedita rispetto alle precedenti”. “Una nuova Rosalba in città” è il frutto di oltre un anno di lavoro, che ha coinvolto 17 autori e 6 producer, insieme ad Arisa stessa. Tanti nuovi brani ma anche vecchi successi, riadattati per allinearsi stilisticamente proprio alle sonorità dell’ultimo progetto discografico. (Continua dopo la foto)





Partendo proprio da “Sincerità” che la portò a trionfare a Sanremo nel lontano 2009. La cantante, che si è anche esibita con un medley dei suoi ultimi brani e cantato il singolo estivo “Tam Tam”, come sempre ha regalato momenti esilaranti. Sfoggiando un nuovo look con i capelli rasati ai lati della testa. (Continua dopo la foto)







Dopo poche ore, inoltre, Arisa ha fatto un cambio ancora più drastico, si è rasata completamente, rivelando la trasformazione sui social e ricevendo un mare di critiche. Recentemente la cantante ha rivelato via Instagram il motivo per cui spesso e volentieri decide di tagliarsi i capelli quasi a zero: soffre di tricotillomania. In parole povere, l’interprete di Sincerità ha questo disturbo ossessivo-compulsivo tendenzialmente causato da stress per cui si strappa i capelli senza rendersene conto, mentre ci giocherella come ogni tanto capita a tutti.

