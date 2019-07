Stefania Orlando ha detto ‘sì’. Dopo undici anni d’amore la showgirl, 52 anni, ha sposato il suo Simone, chitarrista 43enne, ed è diventata la signora Gianlorenzi. A fare da cornice della cerimonia, come riporta il sito GossipBlog, una spiaggia del litorale romano. E poi dress code per le signore (il bianco in tutte le sue sfumature) e hashtag apposito per le foto e i filmati sui social, #stefyesimoforever. Presenti al matrimonio, le amiche (e colleghe) di sempre: Rita Dalla Chiesa, Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi.

Ora, dopo il sì, Stefania e il marito sono pronti a godersi la luna di miele. Dove? “Andremo nei nostri soliti posti, tra Puglia e Calabria, anche perché abbiamo una cagnolina di 15 anni e non vogliamo farla stancare con un viaggio più lungo”, ha detto la Orlando in una recente intervista rilasciata al Messaggero. (Continua dopo la foto)









Sempre al quotidiano romano la conduttrice ha rivelato che la proposta di convolare a nozze è giunta inaspettatamente da Simone: “‘Perché non ci sposiamo? Altrimenti un giorno magari torno e non ti trovo’. Lo ha detto tra il serio e il faceto. Ma io l’ho preso seriamente […] non ho mai pensato di risposarmi, non era un mio desiderio profondo, però quando me l’ha chiesto ho detto subito di sì”. (Continua dopo la foto)





Al matrimonio di Stefania, non c’era l’ex marito, Andrea Roncato: “Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici. Poi, da quando nella sua vita è arrivata Nicole (Nicolle Moscariello, la seconda moglie di Roncato, ndr), mi ha allontanata“, spiegava Stefania a Caterina Balivo durante un’ospitata a Vieni da me. (Continua dopo le foto)







“Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà – ha aggiunto Stefania a Vieni da me – L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato. Mentre lui non mi ha invitato né al suo compleanno, né al matrimonio. E io, nel mio giorno più bello, vorrò solo gente che mi vuole bene”.

Choc a Uomini e Donne: esplode la villetta di Anna e Carmine. Lei lotta tra la vita e la morte