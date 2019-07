E si torna a parlare di Francesco Monte, Finita la relazione con Giulia Salemi, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino è sicuramente tra i single più paparazzati di questa estate 2019. Ufficializzata la rottura con l’influencer che aveva conosciuto nella Casa del Grande Fratello era stato subito ‘intercettato’ con la modella Maria José a Ibiza e il gossip di un presunto flirt, lanciato da Alberto Dandolo per Dagospia, si era acceso in un istante.

“Dandolo-flash! – dopo l’addio a Giulia Salemi Francesco Monte si consola a Ibiza con la bombastica modella Maria Jose – l’ex gieffino l’avrebbe abbordata sabato scorso alla festa di matrimonio di un amico: i due avrebbero passato una notte di fuoco…”. Sempre secondo Dandolo, l’ex tronista avrebbe abbordato la “bombastica modella” al matrimonio di un suo caro amico e pare che la complicità sarebbe stata tale che i due avrebbero passato una notte di fuoco insieme. (Continua dopo la foto)









Poi è stata la volta del rumor che voleva Monte vicino alla bellissima Diletta Leotta, tornata single dopo 4 anni di convivenza con il fidanzato storico Matteo Mammì. Sempre Dagospia aveva fatto notare che sotto gli ultimi scatti della Leotta figuravano diversi like di Monte e, oltretutto, alcuni utenti dall’udito sviluppatissimo avrebbero riconosciuto la voce di Francesco in sottofondo durante una Storia della giornalista. (Continua dopo la foto)





Ora, invece, come rivelato da 361magazine, l’ex fidanzato di Giulia Salemi avrebbe trascorso un romantico weekend a Trani in compagnia di una mora finora sconosciuta al mondo dello spettacolo. I due sono stati avvistati insieme presso un hotel e, sostiene sempre il magazine, Francesco e la nuova fiamma avrebbero postato delle storie social ‘sospette’. I rumor, infatti, parlano di alcune Storie di Instagram della ragazza in cui compare uno dei tanti tatuaggi di Monte. (Continua dopo foto e post)







Pare che la mora avvistata accanto a Francesco Monte sia Isabella De Candia, scrive il sito Bitchyf, una modella che ha la sua stessa età e che sul suo profilo Instagram chiama Isa Deca. Mora, occhi castani e bellissima. La nuova (presunta) nuova fiamma dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che tra i follower ha ovviamente anche Monte, ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo ed è stata immortalata da grandi fotografi. Al momento, né lui né lei hanno confermato o smentito il gossip, ma dalle foto sembra che siano molto vicini…

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia rompe il silenzio: è finita con Manuel Galiano